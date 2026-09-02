Quién es Augusto Cury, el outsider que crece en redes sociales y aparece tercero en los sondeos electorales de Brasil

En el marco de la polarización en la campaña electoral en Brasil, apareció un outsider que apunta al electorado desencantado con la política y se autoproclama como "la tercera vía". Su nombre es Augusto Cury, un psiquiatra y conferencista sin experiencia política que nació en las redes sociales y decidió lanzarse al Planalto como candidato del partido Avante, un pequeño espacio político nacido en los años '80 identificado con la democracia cristiana. Dos encuestas recientes lo colocan en tercer lugar con el 11% de los votos, sólo detrás de Lula que encabeza con el 39% y de Flávio Bolsonaro que se mantiene con el 33%.

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La campaña electoral en Brasil se mantiene mano a mano desde principios de año cuando el actual presidente Lula anunció que iría por un cuarto mandato. Su clásico adversario en los últimos años, Jair Bolsonaro, al estar preso por el intento de golpe de Estado en 2023 y sin poder competir, puso a su hijo y senador Flávio como su delegado personal, que no logra superar el 35% en la mayoría de los sondeos y puede, todavía, perder en primera vuelta. A este escenario se sumó Cury quién, según una encuesta de Nexus encargada por BTG Pactual, le otorgó 11% de intención de voto, frente al 2% de la medición anterior. Otra consulta pero de AtlasIntel/Bloomberg, lo ubicó en 7,8%, frente al 1,6% previo. Ambas denotan un crecimiento del candidato aunque con márgenes distintos.

Si bien el avance de Cury todavía no habilita una amenaza concreta para los favoritos, desde el oficialismo brasileño no lo quieren dejar pasar. Cury aspira a ocupar el espacio del elector desencantado con la polarización entre la izquierda de Lula y los liberales de Bolsonaro. Por eso evita definirse como candidato de izquierda o de derecha aunque se defiende siempre con la misma respuesta: "Mi mente es capitalista, mi corazón es social". Y en paralelo hace campaña con su eslogan "Centrados en lo que importa".

El outsider que está tercero y crece en Brasil

Cury tiene 67 años. Está casado y tiene tres hijas. Es además psiquiatra, psicólogo y escritor con varias novelas escritas. Es famoso en Brasil porque desde hace años ofrece conferencias sobre psiquiatría, psicología y bienestar emocional, una suerte de Gabriel Rolón carioca que ahora además se quiso meter en política. Asegura haber vendido 42 millones de libros en 70 países y se auto percibe como el psiquiatra más leído del mundo.

Se afilió hace pocos meses al partido Avante tras proponerle la candidatura presidencial y comenzó a crecer en redes sociales. Tiene 10,7 millones de seguidores en Instagram, apenas por debajo de los 11,4 de Flávio Bolsonaro. Aunque un dato no menor es su crecimiento digital que en las últimas semanas se aceleró. El Índice de Popularidad Digital de Quaest, que combina presencia, interacciones y reacciones en siete plataformas, demostró que Cury pasó de 37,8 a 54,5 puntos sobre 100, saltando del séptimo al cuarto puesto del ranking.

Las propuestas de impacto que le regalaron un salto en Brasil

Fiel a su estrategia de diferenciarse de Lula y Flávio, sus propuestas políticas generaron fuerte repercusión en las redes. En una entrevista televisiva propuso ofrecerles capacitaciones a diplomáticos para que trabajen "cómo influencers" ante el mundo y puedan "vender Brasil" a los demás países. También propuso usar drones en la lucha contra los femicidios: "El dron se activa en la comisaría, sale de ella antes que el agente y hace sonar una sirena de alerta”, explicó Cury en televisión, lo que desató una ola de memes y chistes digitales que al menos le dieron visibilidad.

La visión de sus adversarios

Mientras el PT de Lula sigue de cerca el crecimiento de Cury para determinar en qué segmentos de edad y nivel socioeconómico está ganando apoyo, en el campo opositor las reacciones son más cautelosas. Un dirigente cercano a la campaña de Flavio Bolsonaro buscó minimizarlo y definió al candidato como “el más grande de los candidatos enanos”, al considerar que todavía no cuenta con el potencial suficiente para poner en riesgo la candidatura del senador.

En la llamada tercera vía también aparecieron cuestionamientos. Renan Santos describió como "artificial" el crecimiento de Cury en las redes sociales y planteó que podría tratarse de una respuesta de los votantes cansados de la hiperpolitización. En paralelo, varios analistas políticos consideran que si bien Cury tendría poco tiempo para alcanzar a los principales candidatos, podría sumar algunos puntos y quitar votos tanto a Lula como a Bolsonaro.