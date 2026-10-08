Qué puede pasar con la condena a Jair Bolsonaro si Flávio Bolsonaro gana el balotaje vs. Lula en las elecciones de Brasil 2026

El candidato del Partido Liberal aseguró que el juicio a su padre fue "una farsa". Cuáles serán las vías que intentará usar para excarcelarlo.

Flávio Bolsonaro ganó la primera vuelta de las elecciones en Brasil 2026 y la condena de su padre, Jair Bolsonaro, quedó en el centro de las miradas. El expresidente está condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado, pero su hijo se enfrentará al actual mandatario Lula da Silva el próximo 25 de octubre y podría cambiar su futuro.

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¿Qué podría pasar con la condena a Jair Bolsonaro si Flávio gana la segunda vuelta?

Si Flávio Bolsonaro gana el balotaje, hay dos caminos que podría seguir para sacarle la condena a su padre Jair Bolsonaro: que lo indulten o que haya un nuevo juicio para absolverlo.

La primera opción: el indulto

En una entrevista con Rede Globo previa a las elecciones generales, el senador del Partido Liberal (PL) cuestionó el proceso judicial que llevó a su padre a la detención. "Todo esto fue una gran farsa orquestada para apartar a Jair Bolsonaro de la vida pública", afirmó.

El candidato señaló uno por uno a los jueces que condenaron a Jair y consideró que eran enemigos de Bolsonaro porque llegaron al tribunal designados por Lula. "Es evidente que fue una farsa orquestada por magistrados que son enemigos declarados de Bolsonaro. Los magistrados que lo condenaron llegaron al Supremo Tribunal Federal nombrados por Lula. No fue un juicio justo", consideró.

Flávio Bolsonaro puede indultar a Jair Bolsonaro por decreto si alcanza la presidencia

Y prometió: "Yo, como presidente de la República, voy a trabajar para que la amnistía se apruebe ya durante la transición y, si no ocurre, para un indulto".

El objetivo de Flávio es trabajar junto al Congreso –donde, tras las elecciones primarias, el Partido Liberal tiene mayoría– para que apruebe una amnistía durante la transición. En caso de que no lo logre, concederá un indulto de manera directa, es decir, al ser presidente puede eliminar la condena mediante decreto.

La segunda opción: un nuevo juicio

Es una opción menos directa e implica que se repita el proceso para que Jair Bolsonaro sea absuelto. Sin embargo, todavía se desconoce exactamente cómo podría desarrollarse está vía, ya que para el candidato liberal el plan se centra en la amnistía y el indulto.

Un nuevo Congreso que favorece al bolsonarismo

Durante la primera vuelta, el Partido Liberal consiguió 28 de las 81 bancas del Senado y 121 de las 513 de Diputados, y sumó 24 diputados respecto de 2022. La Federación Brasil da Esperança, integrada por el PT de Lula, el PCdoB y el PV, quedó segunda en Diputados con 82 bancas.

Sin embargo, para lograr la amnistía, el PL deberá concretar alianzas con partidos del llamado "Centrão", como el PSD, el MDB, Republicanos, União Brasil y Progressistas. Con los senadores de Republicanos y Novo, el PL quedaría a cuatro votos de la mayoría del Senado, que son 42. El nuevo Congreso asumirá el 1 de febrero de 2027.