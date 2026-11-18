El malestar entre los policías antidisturbios de Francia escaló el martes 17 de noviembre, cuando cerca de mil efectivos faltaron a sus puestos de trabajo en medio de una nueva jornada de protestas en el país. Los agentes recurrieron a consultas médicas como forma de protesta, una modalidad utilizada dentro de la fuerza ante la imposibilidad de ejercer el derecho a huelga.

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De acuerdo con un relevamiento del diario francés Le Monde, basado en información proporcionada por distintos sindicatos policiales, casi 30 de las 63 compañías de las CRS (Compañías Republicanas de Seguridad) registraron ausencias durante la mañana del martes. En total, alrededor de 1.000 efectivos participaron de estas consultas médicas sobre una fuerza que cuenta con unos 13.000 integrantes en todo el territorio francés.

La protesta refleja el creciente agotamiento de los agentes, que desde fines de septiembre están desplegados de manera casi permanente para intervenir en los conflictos sociales, los bloqueos de escuelas secundarias y las manifestaciones. "Es una señal de exasperación general entre los policías antidisturbios, que están agotados y sobrecargados de trabajo desde fines de septiembre. El ministro del Interior fue advertido. Sabía que esto iba a pasar", sostuvo Yoann Maras, portavoz del sindicato mayoritario Alliance Police Nationale, en declaraciones a Le Monde.

El malestar se profundizó después de una reunión realizada el viernes anterior en el Ministerio del Interior entre el titular de la cartera, Laurent Nuñez, y representantes sindicales. El encuentro había sido solicitado por los gremios, que se retiraron disconformes con las respuestas del funcionario.

Uno de los principales reclamos de los policías es un aumento inmediato de la prima por riesgo policial, conocida como ISSP. Los sindicatos exigen que pase del 28,5% actual al 35% del salario básico. Sin embargo, Nuñez propuso una actualización escalonada: un punto porcentual en abril de 2027, dos puntos en 2028 y otros dos en 2029. La propuesta fue considerada insuficiente por los representantes de los efectivos.

Desde el Ministerio del Interior justificaron el esquema por las restricciones presupuestarias, aunque señalaron que la decisión contempla los riesgos extraordinarios que enfrentan policías y gendarmes. La respuesta oficial no conformó a los sindicatos. "Un aumento de un punto en 2027 ni siquiera alcanza para llenar un tanque de nafta; es francamente una falta de respeto", cuestionó Olivier Cappe, secretario nacional de las CRS por el sindicato Un1té.

El impacto de la protesta en distintas regiones de Francia

Las ausencias alcanzaron niveles elevados en varias compañías. Según los datos recopilados por Le Monde, en la unidad 59, con base en el departamento de Var, 64 de sus 73 integrantes habían solicitado una consulta médica el martes por la mañana.

En la compañía 46, ubicada en la región de Lyon, la cifra llegó a 67 sobre un total de 73 efectivos. En la unidad 37, con sede en Estrasburgo, fueron 54 de 67.

La situación también tuvo consecuencias en Marsella, donde, según los sindicatos, no había ninguna unidad disponible para controlar concentraciones y manifestaciones. La Prefectura de Policía de Bouches-du-Rhône evitó hacer comentarios específicos y se limitó a señalar que el dispositivo de despliegue había sido reorganizado.