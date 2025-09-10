El papa León redacta su primer documento sobre las necesidades de los pobres, según fuentes

El papa León XIV celebra la audiencia general en la Plaza de San Pedro del Vaticano

El papa León está preparando la publicación del primer documento de alto nivel de sus cuatro meses de pontificado, que se espera que señale la continuidad con su predecesor, el papa Francisco, y se centre en las necesidades de los pobres del mundo, dijeron a Reuters tres fuentes informadas.

El texto, conocido como exhortación apostólica, probablemente llevará el nombre de "Dilexit te" (Él te amó) y se publicará en las próximas semanas, dijeron.

El título del nuevo texto sugiere un fuerte vínculo con Francisco, que murió en abril después de liderar la Iglesia Católica de 1.400 millones de miembros durante 12 años. Su último documento importante, una encíclica, se publicó en octubre de 2024 con el nombre "Dilexit nos" (Él nos amó).

Los papas suelen escribir un documento en el que exponen sus prioridades en los primeros meses de su mandato, pero no está claro si el texto de León abordará varios asuntos o se centrará en uno solo.

Francisco rehuía muchos de los adornos del papado. Organizaba a menudo comidas con los sin techo de Roma y criticaba con frecuencia el sistema de mercado mundial por no preocuparse de las personas más vulnerables de la sociedad.

León, el excardenal Robert Prevost y primer papa estadounidense, fue elegido para sustituir a Francisco por los cardenales de todo el mundo el 8 de mayo.

La última encíclica de Francisco, "Dilexit nos", adoptó un enfoque diferente al de muchos de sus otros escritos, absteniéndose en gran medida de hablar de cuestiones políticas y centrándose en cambio en temas espirituales.

En ese texto, Francisco instaba a los católicos del mundo a abandonar la "loca búsqueda" del dinero y dedicarse en cambio a su fe.

(Reportaje de Joshua McElwee; Edición de Gareth Jones. Editado en español por Juana Casas)