El Congreso de Perú rechazó despenalizar el aborto en casos de violación

La discusión se dio dentro de una de las comisiones de la Asamblea legislativa, en donde congresistas antiderechos se pronunciaron en contra de la iniciativa. Según datos del Ministerio de Salud, 1437 niñas fueron obligadas a ser madres en 2021.

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de Perú archivó un proyecto de ley que proponía despenalizar el aborto en casos de violación sexual. Con 12 votos en contra, solamente un voto a favor y cuatro abstenciones, la comisión rechazó la iniciativa presentada por la diputada Ruth Luque del partido Juntos por el Perú, que proponía modificar el Código Penal. Tras conocer la decisión, la legisladora señaló que “se deberían establecer procedimientos y políticas nacionales claras que permitan no truncar proyectos de vida” y sostuvo: “Ratificarnos en la línea de una maternidad libre y deseada, y de ninguna manera impuesta por un delito como el de violación sexual”. Según el propio Ministerio de Salud, 1437 niñas fueron obligadas a gestar y maternar en el país en 2021.

La negativa del Congreso deja vigente el artículo del Código Penal que establece una condena de hasta tres meses de prisión “cuando el embarazo sea consecuencia de violación sexual fuera de matrimonio o inseminación artificial fuera de matrimonio” que hubiera sido denunciada o investigada al menos por la Policía. El proyecto pedía también que el Estado garantice la educación sexual integral en las escuelas sin discriminación, con especial énfasis en la prevención de la violencia de género contra las mujeres, entre otros puntos, la iniciativa planteaba incorporar a la legislación local nacional que "no es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal cuando el embarazo sea producto de una violación sexual".

El presidente del grupo de trabajo, Américo Gonza Castillo, del partido Perú Libre, dijo durante el debate que el comité solicitó la opinión de la Conferencia Episcopal peruana, pero que no han obtenido réplica alguna por su parte, recoge el periódico La República. En respuesta, la diputada Luque ha afirmado que no hay que pedir opinión a la Iglesia para legislar. "Quien define las políticas públicas es el Estado, somos un Estado laico y eso no ha cambiado", ha remachado.

La diputada, tras conocer el rechazo a su proyecto de ley, aseguró que las luchas de las mujeres persistirán y el machismo quedará solo como "un mal recuerdo". Señaló, también, que no permitirán que ningún hombre se atribuya el derecho de imponer sus creencias ideológicas sobre los derechos de las mujeres, en respuesta a las palabras del tercer vicepresidente del Congreso peruano, Alejandro Muñante, que se manifestó en contra del proyecto, al considerar que "detrás de la despenalización, está su legalización sin ninguna causa".

La diputada explicó previamente que esta normativa reconocería el derecho de las niñas, adolescentes y mujeres para tener una vida libre de violencia y prevenir a la víctima de "una maternidad impuesta o forzada".

En Perú, el aborto terapéutico es legal y se aplica cuando la salud física o mental de la paciente está en riesgo, sin embargo, pocas veces la normativa se cumple. El Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en línea - Ministerio de Salud, víctimas de violación son obligadas a continuar con el embarazo y sufren tortura porque no se les informa sobre aborto terapéutico y aumentan probabilidades de morir hasta en cuatro veces. En 2021, fueron 256 niñas más que en 2020, las obligadas a maternar.

Con información de EuropaPress.