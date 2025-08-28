Refinería mexicana de Minatitlán vuelve a operar, Olmeca sigue parada: según fuentes

FOTO DE ARCHIVO. Refinería Olmeca de México en Paraíso

La refinería mexicana de Minatitlán, de 285,000 barriles por día (bpd), estaba en proceso de reiniciar operaciones el jueves, mientras que la refinería de Olmeca, de 340,000 barriles diarios, seguía fuera de servicio, dijeron el jueves fuentes a Reuters.

Tanto Minatitlán en Veracruz, una de las refinerías más antiguas de México, como Olmeca en Tabasco, la más nueva del país, quedaron fuera de servicio el lunes después de que fuertes lluvias provocaran cortes de energía en las plantas, dijeron las fuentes.

Minatitlán volvería a funcionar el jueves, según una de las fuentes.

Se espera que la refinería Olmeca, también llamada Dos Bocas, intente volver a funcionar tan pronto como el jueves, dijo la fuente. Sin embargo, los intentos de reinicio estarán condicionados a la finalización de la evaluación de daños por parte de los equipos in situ, señalaron.

Las fuentes solicitaron el anonimato para hablar de información confidencial. Pemex, la petrolera estatal que maneja las refinerías, no respondió a una solicitud de comentarios.

La refinería Olmeca, que aún no ha alcanzado su plena capacidad, se vio obligada a cerrar todas las unidades de procesamiento el lunes después de que las fuertes lluvias afectaran directamente a un compresor en la unidad de producción de gasolina de 94,000 bpd, según confirmó el miércoles el monitor de la industria IIR Energy.

Los participantes del mercado esperan que una interrupción prolongada en la planta podría dejar a México corto de sus necesidades inmediatas de gasolina, aumentando la demanda del país de cargamentos de los Estados Unidos, su mayor proveedor de combustible.

México lleva mucho tiempo luchando por operar sus anticuadas refinerías de forma eficiente, y las plantas se enfrentan a frecuentes paradas mientras luchan por procesar el crudo pesado que bombea Pemex.

Los últimos datos oficiales mostraron que Olmeca produjo más de 57,000 bpd de gasolina y unos 77,000 bpd de diésel en julio.

(Reportaje de Shariq Khan en Nueva York; edición de Diane Craft)