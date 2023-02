El embajador argentino en Paraguay le respondió a un opositor del Partido Colorado

El candidato a presidente Peña descalificó al pueblo argentino y el embajador de Paraguay lo cruzó. "Es un pueblo de trabajo y esfuerzo", afirmó.

El embajador argentino en Paraguay, Domingo Peppo, le respondió a Santiago Peña, candidato a la presidencia de dicho país por el Partido Colorado, luego de que este último acusara a los argentinos y las argentinas de no querer trabajar. "Con todo respeto quiero decirle a Santiago Peña que el pueblo argentino, es un pueblo de trabajo y esfuerzo", escribió en sus redes sociales junto a una imagen del político paraguayo.

En esa línea, el funcionario argentino marcó: "Todos los días millones de compatriotas se levantan a trabajar en las más diversas actividades y oficios. Donde la fabricación de satélites, aviones, autos, camionetas, fármacos y máquinas pesadas y de distintos tipos y fines". Y concluyó: "Todos estos complejos productivos dan trabajo a los argentinos y extranjeros que son bienvenidos y recibidos, entre ellos la gran comunidad paraguaya".

Horas atrás, el medio ABC Digital había compartido un video del presidenciable Peña descalificando a los habitantes de la Argentina. "¿Qué es lo que yo quiero para el Paraguay? Yo quiero un Paraguay donde no haya pobres, donde no haya gente que quiera trabajar y no consiga trabajo. Yo no quiero eso", comenzó. Y lanzó: "Hay mucha gente que no quiere trabajar, nuestros vecinos acá en la Argentina... Ellos no quieren trabajar. Es una realidad y eso está mal, no tenemos que llegar a eso".

El video:

Tras sus dichos y la respuesta del embajador Peppo, el candidato a presidente se mantuvo en redes sociales pero no le respondió. En primer lugar, compartió una serie de imágenes en la Junta de Gobierno y anunció: "Hemos tratado muchos temas que resolvimos por unanimidad. La unidad del partido es necesaria para llevar adelante un gobierno que esté al servicio de todos los paraguayos". Mientras que, minutos más tarde, compartió fotos del encuentro y escribió: "¡La lista 1 es la lista de la victoria de todos los paraguayos! Gran reunión de trabajo con nuestros candidatos a diputados por capital y todo el gran equipo con el que vamos a trabajar para que todos los paraguayos estén mejor".