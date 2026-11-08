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Papa León XIV

Papa León XIV en Uruguay: mirá en vivo la última misa antes de su viaje a Argentina

El sumo pontífice dio inicio a su última misa en Uruguay frente a los miles de fieles que se congregan en la plaza de la Catedral Basílica del departamento de Florida, en el Santuario de la Virgen de los Treinta y Tres Orientales.

08 de noviembre, 2026 | 10.46
El papa León XIV frente a un santuario en Uruguay

A bordo del papamóvil, en medio de un fuerte operativo de seguridad y frente a centenares de fieles, León XIV recorrió las calles de Florida en su camino hacia el Santuario de la Virgen de los Treinta y Tres Orientales, santa patrona de Uruguay, en donde dará la última misa de su visita antes de su viaje a Argentina
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