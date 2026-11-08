Papa León XIV en Uruguay: mirá en vivo la última misa antes de su viaje a Argentina

El papa León XIV dará su última misa en Uruguay en el Santuario de la Virgen de los Treinta y Tres Orientales. (Vatican News)

A bordo del papamóvil, en medio de un fuerte operativo de seguridad y frente a centenares de fieles, León XIV recorrió las calles de Florida en su camino hacia el Santuario de la Virgen de los Treinta y Tres Orientales, santa patrona de Uruguay, en donde dará la última misa de su visita antes de su viaje a Argentina.