A bordo del papamóvil, en medio de un fuerte operativo de seguridad y frente a centenares de fieles, León XIV recorrió las calles de Florida en su camino hacia el Santuario de la Virgen de los Treinta y Tres Orientales, santa patrona de Uruguay, en donde dará la última misa de su visita antes de su viaje a Argentina.
Papa León XIV en Uruguay: mirá en vivo la última misa antes de su viaje a Argentina
El sumo pontífice dio inicio a su última misa en Uruguay frente a los miles de fieles que se congregan en la plaza de la Catedral Basílica del departamento de Florida, en el Santuario de la Virgen de los Treinta y Tres Orientales.
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