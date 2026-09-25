El papa León XIV llegó a Francia, cruzó a Trump por la IA y la censura a la prensa

El papa León XIV comenzó este viernes su visita de cuatro días a Francia, donde fue recibido por el presidente Emmanuel Macron y una delegación de diplomáticos en el Palacio del Elíseo, en el centro de París. En su discurso de llegada, el pontífice advirtió sobre los riesgos de "perder nuestra humanidad en medio del 'paraíso de las máquinas'", refiriéndose al escándalo sobre el manejo de la IA que se desencadenó en Estados Unidos la última semana, a partir de los comentarios del presidente Donald Trump. Pidió además trabajar internacionalmente "en una ética de lo bueno" respecto a ese tema.

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Tras la publicación de su primera encíclica, en la que cuestionó fuertemente el manejo de la IA, León XIV se lanzó a recorrer distintos países que formaban parte de la agenda de su antecesor Francisco I. En ese marco confirmó que viajará a Sudamérica en noviembre, con escalas en Uruguay, Argentina y Perú (en ese orden), previo pasar por España, San Marino y Francia, donde está ahora mismo. Se trata del primer viaje de un Papa a Francia en 18 años, país que además es considerado hostil por el clero desde 1905, cuando abrazó el laicismo de Estado.

"Si queremos evitar perder nuestra humanidad en medio de un 'paraíso de máquinas' que invaden y condicionan nuestra vida diaria, hay una necesidad urgente de educación en el discernimiento ético y la capacidad de reconocer el bien moral", dijo el papa frente a la mirada atenta de Macron y su esposa Brigitte, quien acompañó al mandatario.

Además, el papa León marcó la oposición de la Iglesia a "la muerte asistida", refiriéndose a la eutanasia, y criticó lo que llamó "ciencia y tecnología convertidas en emprendimientos impulsados por el lucro", los cuales permiten "la posibilidad de organizar la propia muerte".

Al final de su exposición, el pontífice volvió a cuestionar las armas nucleares y declaró que "la lógica de la disuasión había demostrado ser defectuosa" y que ahora se está impulsando "una nueva y peligrosa" proliferación de armas. "La paz no es un equilibrio de poder; más bien, se construye día a día a través del diálogo y la justicia", dijo.

León XIV junto a Emmanuel Macron, en la entrada al Palacio Elíseo.

Otra bala para Trump: León recibió a periodistas de la CNN

León XIV volvió a marcar distancia con Donald Trump y criticó, aunque sutilmente, la decisión del presidente norteamericano de bloquear la entrada a la Casa Blanca de un grupo de medios, entre ellos la CNN. El papa viajó a Francia habló con reporteros que lo entrevistaron durante el viaje. Cuando un periodista de CNN le pidió una opinión sobre el intento del gobierno de Trump de impedir el acceso a esa cadena, el pontífice afirmó: "Me alegra mucho que aquí sean todos bienvenidos. Una buena cobertura mediática es importante y es importante que la tengamos en todas partes, para todos".

La palabra de Macron ante la visita del Papa

León XIV fue recibido por Macron en el Palacio del Elíseo este viernes por la mañana, donde prestó además unas palabras junto a él. El mandatario francés fue el primer orador de la jornada y fue quien sacó el tema de la IA, y pidió establecer una "organización internacional" para evitar que los "modelos más avanzados" de inteligencia artificial no terminen "en manos de unos pocos que tendrían que decidir por toda la humanidad".

"La inteligencia artificial debe ser un servidor y no un amo. La revolución digital debe impulsar y no encadenar, por lo que es un riesgo perder el control de esta tecnología".