La Organización Mundial de la Salud (OMS) lleva adelante, hace ya varios meses, una extensa investigación en la ciudad china de Wuhan para conocer el origen de la pandemia por coronavirus que todavía no tiene explicación. Durante este tiempo las hipótesis fueron muchas y tras la misión realizada en el país asiático, todavía siguen habiendo dudas. Por esa razón se profundizará en las distintas opciones y no descartarán que haya surgido por un "incidente de laboratorio".

Tedros Adhanom Ghebreyesus, jefe de la organización, pidió específicamente que se analice esta teoría a pesar de que los informes oficiales la descarten. "Aunque el equipo ha llegado a la conclusión de que una fuga en el laboratorio es la hipótesis menos probable, esto requiere una investigación más profunda, posiblemente con misiones adicionales en las que participen expertos especializados que estoy dispuesto a desplegar", informó.

A su vez, expresó que "todas las hipótesis siguen sobre la mesa" y que si bien el primer informe es un comienza "no es el final". En un comunicado extenso, el titular de la OMS dejó en claro: "Todavía no hemos encontrado el origen del virus y debemos continuar siguiendo la ciencia, no dejar ninguna piedra sin remover mientras lo hacemos". Hasta el momento, la más probable es la transmisión desde un murciélago a los seres humanos a través de otro animal.

Más allá de lo expresado en el informe, Ghebreyesus no dudó en apuntar contra el gobierno chino y se expresó con respecto a su preocupación por las grandes dificultades que tuvo el equipo internacional de especialistas enviado a donde comenzó la pandemia para acceder a diferentes datos durante dicha misión. Sobre esto, manifestó: "Espero que los futuros estudios de colaboración incluyan un intercambio de datos más oportuno y más completo".

Si bien el jefe de la OMS no quiere descartar su origen en un laboratorio, en el informe creen que es "improbable" porque no hay registros de científicos trabajando con un virus cercano al SARS-CoV-2 o genomas combinados. Mientras que, en relación a los laboratorios visitados y que trabajaban con coronavirus, todos cumplían con los estándares de bioseguridad y ninguno de los trabajadores o las trabajadoras presentaron algún tipo de síntomas similar antes de finales del 2019.

Por otra parte, David Nabarro, enviado especial de la OMS, admitió en diálogo con la BBC que es "difícil" hallar el origen del virus mientras que admitió que "llevará mucho tiempo" encontrarlo, ejemplificando lo ocurrido con el VIH y el Ébola. Para cerrar tomaron más de 80 mil muestras de animales, reconocieron un genoma similar al del COVID-19 en murciélagos y pangolines pero no hay claridad con respecto a la relación con el nuevo coronavirus.