Ocho muertos en protestas en la Cachemira paquistaní

Al menos ocho personas murieron en cuatro días de violentas protestas en la Cachemira controlada por Pakistán, según informaron el jueves funcionarios paquistaníes, mientras el primer ministro Shehbaz Sharif creó un comité de altos funcionarios para resolver los enfrentamientos en curso.

Hasta ahora sólo ha llegado al exterior información limitada sobre el alcance total de las protestas, que estallaron cuando miles de personas de las ciudades cercanas convergieron en la capital regional, Muzafarabad, el lunes.

Desde entonces, las autoridades han cortado las comunicaciones telefónicas y el acceso a Internet en la región, cuyo control está dividido entre Pakistán e India, que se disputan el territorio desde la formación de ambos países en 1947.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El miércoles, fotos de Muzaffarabad mostraban a la policía antidisturbios disparando gases lacrimógenos sobre un puente.

CIERRE DE COMERCIOS, ESCUELAS Y TRANSPORTES

Tres policías y cinco civiles han muerto hasta el momento, según informaron a Reuters dos funcionarios de seguridad en Islamabad. Los funcionarios dijeron que los enfrentamientos entre manifestantes y policías no habían disminuido desde que comenzaron las protestas el lunes.

Las empresas, las escuelas y el transporte se declararon en huelga en respuesta a las protestas y han permanecido cerrados en gran parte de la región durante los últimos cuatro días, según los funcionarios y los informes de la televisión paquistaní.

Sharif creó un comité de políticos para investigar los enfrentamientos y pidió a los manifestantes que entablaran conversaciones, según un comunicado de su oficina.

OPOSICIÓN A PREBENDAS Y PRIVILEGIOS

Shaukat Nawaz Mir, que dirige una alianza de grupos de derechos civiles de Cachemira, había declarado antes de las protestas que los organizadores se oponían a las prebendas y privilegios de que gozan los políticos, burócratas y otros altos funcionarios del gobierno de la región.

La otra queja principal son los escaños reservados en la asamblea legislativa local de Cachemira para representantes de otras partes de Pakistán, que según los activistas cachemires se han utilizado para instalar o derrocar gobiernos regionales.

Cuatro personas murieron en enfrentamientos similares el año pasado, antes de que Sharif aprobara una subvención de 24.000 millones de rupias (86 millones de dólares) para ayudar a satisfacer la mayoría de sus demandas, que incluían subvenciones a los precios de la harina y la electricidad.

Con información de Reuters