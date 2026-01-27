Compradores y vendedores chinos esperan que la fiebre del oro continúe pese a los precios récord

Fila ante una tienda de oro en Hong Kong

Por Xihao Jiang y James ‍Pomfret y Joyce Zhou

SHANGHAI/HONG KONG, 27 ene (Reuters) - Con el precio del oro marcando nuevos máximos históricos esta semana, los clientes se han agolpado en ‍las tiendas de Shanghái y ⁠Hong Kong que venden el metal precioso, y algunos apuestan a que el precio podría subir aún más.

"Todavía hay mucha gente comprándolo, porque la conciencia sobre el oro es una tendencia a largo plazo y sigue subiendo", dijo el martes el vendedor de oro Zhao Jinhao en un centro comercial de joyería de Shanghái.

"Ha pasado de poco más de 20 yuanes en la década de 1980 a más de mil yuanes ahora, y ha seguido una trayectoria ascendente todo el tiempo".

Los precios del oro superaron ‌los 5.100 dólares por onza el lunes, tras una subida ⁠del 62% en 2025. La racha récord se ⁠ha visto impulsada por las compras de los bancos centrales para reducir la dependencia del dólar estadounidense y la fuerte demanda generalizada de compradores que buscan un ‍activo refugio tras el tumultuoso primer año de la segunda presidencia del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

Los analistas de Société ⁠Générale dijeron el lunes que esperan que ‌el oro alcance los 6.000 dólares por onza este año, un pronóstico que dijeron que era conservador porque los precios bien podrían subir más.

Wang Qiuqin, de 68 años y residente en Shanghái, dijo que la "disparatada" subida de los precios la había impulsado a visitar una tienda de oro para hacer una compra.

"Si ‌esto sigue así, ‌es probable que el oro suba más. Todavía puedo aceptar mentalmente el nivel de precios actual, así que decidí venir a comprar un poco".

En Hong Kong, Simon Littmann, director general de Swiss Investors Corporation Limited, que comercia con metales preciosos como el oro y la plata, ​dijo que el negocio de enero de este año había sido el mejor de sus 20 años en el sector.

"El año pasado fue probablemente nuestro segundo año más activo, y este año parece que va a ser muy activo, pero tenemos problemas de suministro", dijo.

El suministro de pequeños lingotes de oro se ha retrasado debido a la fuerte demanda y a que las refinerías de todo el mundo se apresuran a aumentar ‍la producción de estos productos para el sector minorista, añadió.

Los precios récord están llevando a muchos a sacar provecho. Decenas de personas hacían fila el martes ante la puerta de la tienda de oro Chong Kee, en el distrito financiero central de Hong Kong, esperando la oportunidad de comerciar con oro y plata. Algunos tuvieron que ​esperar horas para entrar en el local, donde se pesaban en balanzas sus baratijas, como pulseras, collares, pequeñas estatuillas y lingotes.

"Sin duda subirá más. La sociedad es tan caótica ​e inestable ahora", dijo Cherry Tam, una jubilada que vendió unos cuantos objetos de oro que le regalaron el día de su boda hace décadas. "Con ⁠la economía no tan bien, puedo recuperar algo de dinero para gastar".

Con información de Reuters