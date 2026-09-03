La opositora Corina Machado criticó el acuerdo petrolero de Venezuela con Estados Unidos

Cada vez queda más claro que la dirigenta opositora María Corina Machado quedó fuera de la actual estrategia de Estados Unidos para Venezuela. En un intento por mantener un equilibrio imposible, cruzó al gobierno de Venezuela por el acuerdo petrolero firmado con Estados Unidos el viernes pasado. No criticó a Washington, pero sí gobierno de Delcy Rodríguez, al que calificó como "poco transparente" e "ilegítimo" para encabezar las negociaciones comerciales con la Casa Blanca.

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A través de un video compartido en sus redes sociales, denunció la gravedad de que no se conozca "el verdadero alcance del acuerdo", aunque destacó que Washington es el "socio estratégico por excelencia" para Caracas. Por otro lado, advirtió que el país necesita "mucho más que dinero" aparte de las "inversiones colosales" que deberían hacerse.

Tras la intervención militar estadounidense en Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, las relaciones comerciales entre Washington y Caracas entraron en un período de recomposición acelerada a partir de las presiones propias de la Casa Blanca hacia el Palacio de Miraflores. Pocas semanas después de la acción militar, el nuevo gobierno venezolano encabezado por Delcy Rodríguez anunció reformas a la ley que regulaba la explotación de petróleo, permitiéndole ahora a compañías estadounidenses como Chevron intervenir en el sector.

Ahora, ambos países fueron más allá y anunciaron un convenio que le permitirá a Estados Unidos controlar mayoritariamente reservas de más de 65.000 millones de barriles de crudo y duplicar así sus reservas petroleras. El acuerdo contempla inversiones privadas por más de 100.000 millones de dólares y la participación de grandes compañías del sector energético.

Corina Machado denuncia falta de transparencia en el acuerdo con Washington

El acuerdo acumuló serios cuestionamientos de parte del chavismo duro. La propia Corina Machado también cruzó al gobierno de Caracas por el acuerdo en un video que compartió en sus redes sociales. En él, sostuvo que el país necesita "en realidad mucho más que dinero" que el que se destinará a la industria petrolera. "Entiendo este malestar porque alguien decida sobre lo nuestro, en nuestro nombre, sin contar con nosotros. Aún no se conoce el verdadero alcance de este acuerdo, quién firma, qué es lo que realmente se firma, quién pone el dinero, quién da las garantías, ni cómo beneficia esto a los venezolanos", explicó Machado durante el video.

Sin embargo, no apuntó contra la alianza con Estados Unidos ,al definir al país norteamericano como "el socio principal que Venezuela necesita para desarrollar a plenitud su valor estratégico". La dirigente en realidad cuestionó la transparencia del gobierno de Rodríguez, al calificarlo como "ilegítimo" y asegurar que debería hacerse "bajo los principios innegociables de transparencia absoluta, legalidad y eficiencia". A su criterio, esas condiciones sólo podrían asegurarse con "la legitimidad y la estabilidad que ofrece un gobierno serio y democrático".

"Así lo piensa la mayoría de los venezolanos, así lo reflejan los valores compartidos por nuestros 2 países, y así lo he defendido yo durante toda mi vida. Los enemigos de los Estados Unidos en Venezuela están hoy en Miraflores. Pero precisamente por eso, porque esta asociación entre Venezuela y Estados Unidos reviste un carácter estratégico para ambos países, es que todos necesitamos que las cosas se hagan bien", afirmó Machado al final de su video.