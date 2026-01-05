El vicepresidente de EEUU Vance dice que un "loco" intentó entrar en su casa

FOTO DE ARCHIVO: El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, visita Pensilvania

‍El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo el lunes que "un loco" ‍intentó entrar en ⁠su casa de Ohio golpeando las ventanas con un martillo, pero señaló que él y su familia no se encontraban en ese momento.

La CNN, citando a una fuente no identificada de las fuerzas del orden, informó antes de que las autoridades estaban ‌investigando un incidente en la ⁠casa y habían detenido ⁠a una persona.

"Por lo que sé, un loco intentó entrar a la fuerza golpeando ‍las ventanas con un martillo. Estoy agradecido al servicio secreto y ⁠a la policía de ‌Cincinnati por responder con rapidez", dijo Vance en una publicación en la red social X.

"Ni siquiera estábamos en casa porque ya habíamos regresado a DC", ‌añadió, pidiendo ‌a los medios que no muestren imágenes de la casa con agujeros en las ventanas.

El servicio secreto no estaba disponible de inmediato para ​hacer comentarios.

Se trata del último episodio de violencia política contra un cargo electo estadounidense. En junio, un hombre armado mató a tiros a una asambleísta demócrata de Minnesota y a su marido en lo que, según ‍las autoridades, fue un asesinato por motivos políticos.

En abril, un hombre prendió fuego a la casa del gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, mientras este dormía con su familia ​en la residencia.

Aquel ataque guardó similitudes con el asalto a la residencia de Nancy Pelosi, ​entonces presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, en octubre de 2022, cuando ⁠un hombre golpeó a su marido con un martillo.

Con información de Reuters