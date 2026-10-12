Nobel de Economía 2026: Robert Hall y Michael Woodford ganaron por sus innovaciones de las políticas de estabilización

Los economistas estadounidenses Robert Hall y Michael Woodford fueron distinguidos este lunes con el Premio Nobel de Economía 2026, según anunció la Real Academia Sueca de Ciencias. La institución fundamentó la decisión en los marcos analíticos que ambos diseñaron para perfeccionar las políticas de estabilización, y aportaron herramientas que permiten a las autoridades económicas moderar las fluctuaciones de los ciclos productivos.

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La Academia destacó que las formulaciones de Hall y Woodford constituyen “un salto cualitativo decisivo” para sincronizar las medidas monetarias y fiscales, que lograron atenuar tanto las fases de recalentamiento como las contracciones abruptas.

Asimismo, el presidente del Comité evaluador, John Hassler, subrayó que las investigaciones aportaron “una base teórica estable” indispensable para la gestión cotidiana de las autoridades económicas contemporáneas, que permitieron sortear con mayor eficacia turbulencias exógenas como shocks energéticos o variaciones bruscas en el consumo hogareño.

Premio Nobel de Economía: quiénes son los ganadores

Hall, de 83 años, se desempeña como profesor en la Universidad de Stanford y es investigador senior en el Hoover Institution. Su trayectoria lo ubica como referente en estudios sobre empleo, inflación y crecimiento económico.

Por su parte, Woodford, de 71 años, ejerce como profesor en la Universidad de Columbia y es considerado uno de los principales teóricos de la macroeconomía moderna. Sus aportes a los modelos New Keynesian fueron fundamentales para el diseño de políticas monetarias en bancos centrales de todo el mundo.

En este sentido, la Academia resaltó que los marcos propuestos por ambos especialistas permiten que las autoridades adapten medidas fiscales y monetarias con mayor precisión, para reducir el riesgo de inflación descontrolada o recesiones prolongadas.

Además, el comunicado oficial enfatizó que sus investigaciones derivaron en “una verdadera reconfiguración de paradigmas”, al integrar el comportamiento anticipatorio de hogares y empresas en las decisiones de consumo, ahorro y precios.

El galardón, cuyo nombre formal es Premio de Ciencias Económicas del Banco de Suecia en memoria de Alfred Nobel, fue instaurado en 1968 por el Sveriges Riksbank para conmemorar su tricentenario. La primera entrega se realizó en 1969, cuando fueron reconocidos los pioneros Ragnar Frisch y Jan Tinbergen, considerados fundadores de la econometría moderna.

Desde entonces, el premio ha distinguido a figuras que marcaron la evolución de la teoría y la práctica económica global, consolidándose como uno de los reconocimientos más prestigiosos en la disciplina. En esta ocasión, la dotación monetaria es equivalente a la de los Nobel tradicionales, con un monto de 12 millones de coronas suecas (aproximadamente 1,2 millones de dólares).

El jurado evaluador ponderó que la labor conjunta de Hall y Woodford derivó en un aporte decisivo para que los gobiernos puedan enfrentar crisis financieras y productivas con mayor previsibilidad. De hecho, sus modelos se aplican hoy como herramientas estándar en bancos centrales para enfrentar shocks energéticos, crisis de consumo o disrupciones productivas.