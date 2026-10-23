El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció el cierre y bloqueo del territorio palestino de Cisjordania, además del "cerco inmediato" a la ciudad de Hebrón, en la zona sur de esa región. Desde Tel Aviv afirmaron que la decisión se debió a un tiroteo perpetrado por dos palestinos armados en el cruce de Yehuda, que terminó con dos soldados israelíes muertos y tres heridos. El caso tuvo repercusión por ocurrir a solo cuatro días de las elecciones generales en Israel.

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El tiroteo se dio esta misma mañana en el puesto de Farsh al-Hawa, a la altura de Yehuda, en el sur de Cisjordania. La dupla de atacantes, identificados como residentes de Hebrón de 27 años y miembros de una misma familia, arribó al lugar armada con un fusil M16 y una pistola.

La decisión salió tras la evaluación de seguridad que hizo el propio Netanyahu en una reunión junto al ministro de Defensa, al jefe del Estado Mayor israelí, el director del Shin Bet, el asesor de Seguridad Nacional y el comandante del Comando Central de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Según el parte oficial del servicio de emergencias Magen David Adom, en total hubo cinco heridos: dos en estado crítico, uno con heridas moderadas y otros dos con lesiones leves. Los primeros dos murieron. "Llegamos a una escena difícil mientras los disparos aún tenían lugar en la zona", relató Tzuriel Edri, uno de los miembros del equipo de respuesta.

Por su parte, el jefe de Estado Mayor de las FDI, el teniente general Eyal Zamir, afirmó que los soldados que abatieron a los agresores "evitaron un atentado de mayores proporciones". "Este fue un ataque grave. La rápida acción de las tropas evitó un ataque aún más serio y un mayor daño a civiles y fuerzas de seguridad", declaró para The Times of Israel.

El anuncio de Netanyahu respecto del bloqueo

El premier israelí anunció la medida a través de sus redes sociales, en un comunicado compartido por él. "He instruido a las FDI y a las fuerzas de seguridad para que procedan de inmediato a cercar la ciudad de Hebrón y se preparen para un cierre total de toda la región de Judea y Samaria", sostuvo el primer ministro.

Pocas horas después, el Ejército informó que soldados y agentes de la Policía de Fronteras lanzaron una seguidilla de operaciones ofensivas en Hebrón, que quedó acordonada y bloqueada, además de en otras zonas de Cisjordania. "Actualmente, las fuerzas operan en las viviendas de los terroristas y de otros sospechosos", firmaron en un comunicado castrense.

"Perseguiremos a los terroristas de Hamas y a quienes los envían: en cualquier lugar y en cualquier momento. No tienen dónde esconderse", agregó Netanyahu.