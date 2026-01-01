Tres muertos y siete mineros desaparecidos en nuevo ataque a mina informal en Perú: alcalde

Un minero enseña fragmentos de oro encontrados en una mina de oro a Reuters, en la Rinconada, en los Andes

Al ‍menos tres personas murieron y otras siete se encuentran desaparecidas después de un ataque a ‍una mina informal en ⁠el norte de Perú, informó el jueves el alcalde del distrito de Pataz, Aldo Mariño, en otro atentado a pequeños productores de oro en el país andino.

El hecho se produjo el miércoles horas antes del Año Nuevo en una localidad de la región norteña de La Libertad, añadió Mariño. En mayo del ‌2025, 13 trabajadores mineros fueron asesinados en ⁠el distrito de Pataz ⁠por bandas criminales que buscan el control de la zona, según la policía.

"Según información que recibí de la ‍policía tres personas fueron asesinadas en una bocamina, y siete están desaparecidos", dijo ⁠Mariño a la estación de ‌televisión Canal N.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El alcalde refirió que ha recibido información de otras personas en la zona y el número de fallecidos podría ser mayor.

La policía no ha confirmado el ataque y representantes del ‌Gobierno no ‌estuvieron disponibles para hablar sobre el hecho.

Pataz se ha convertido en la principal zona productora de oro de Perú, gracias principalmente al aporte de pequeñas minas artesanales o informales, ​que operan bajo el amparo de permisos temporales llamados REINFO otorgados por el Gobierno.

Sin embargo, los miles de permisos son aprovechados por mineros ilegales que, atraídos por el precio del oro, someten a los pequeños o les roban su producción en alianza con bandas criminales, ‍según la policía y fuentes de la industria.

El gobierno promulgó en diciembre la prórroga de un año de los permisos para mineros informales, la quinta extensión en una década. En julio el Gobierno excluyó del ​REINFO a más de 50.000 pequeños mineros y mantuvo a unos 31.000 para su formalización.

Perú exporto oro por ​15.500 millones de dólares en el 2024, un fuerte salto frente a los 11.000 millones de ⁠dólares del año anterior. Se estima que alrededor de un 40% tiene procedencia ilegal, según datos del sector y el regulador financiero local.

Con información de Reuters