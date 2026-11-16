La dirigente de extrema derecha francesa Marine Le Pen reconoció que cometió errores al oponerse al matrimonio igualitario y a la doble ciudadanía, dos posiciones que sostuvo durante buena parte de su trayectoria política. En una entrevista emitida el domingo por el canal de televisión LCP, la referente de Agrupación Nacional explicó por qué modificó sus posturas y lo anunció a meses de las elecciones francesas del 18 de abril del año que viene.

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"Uno puede evolucionar en política, no hay nada de qué avergonzarse, solo hay que explicar por qué cambió de opinión", sostuvo Le Pen durante la entrevista, realizada por un estudiante secundario que tiene una popular plataforma política en redes sociales.

Le Pen recordó que se había opuesto a la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en Francia, aprobada en 2013. Sin embargo, durante la campaña presidencial de 2022 ya había asegurado que no tenía intención de modificar esa legislación. "He cambiado de opinión sobre el matrimonio para todos. No ha traído consigo, como yo había podido temer, la gestación por sustitución", tuiteó Le Pen.

La autocrítica de Le Pen sobre la doble ciudadanía

Durante la misma entrevista, Le Pen también se refirió a su histórica oposición a la doble ciudadanía y admitió que se equivocó al defender su prohibición. "Durante mucho tiempo propuse prohibir la doble ciudadanía. Creo que cometí un error", afirmó.

Además, explicó que aquella postura podía transmitirles a las personas con dos nacionalidades que desconfiaba de su compromiso con Francia. "Les di a quienes tienen doble ciudadanía la impresión de que tenía algún tipo de sospecha sobre su amor o compromiso con Francia. Cambié de opinión sobre esa posición y creo que hice lo correcto", agregó.

El reconocimiento llega después de la polémica que generó Agrupación Nacional durante las elecciones legislativas de 2024. En aquella campaña, el partido impulsó una propuesta para impedir que las personas con doble nacionalidad ocuparan determinados cargos dentro del Gobierno.