El canciller alemán, Friedrich Merz, acusó al partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) de promover una política "racista" de "limpieza étnica" mediante su campaña de "remigración". Merz hizo la denuncia durante un tenso debate en el palacio legislativo el (Bundestag) este martes, en lo que fue el primer enfrentamiento público del canciller con la fuerza ultraderechista tras su contundente victoria en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt.

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“Esa supuesta 'remigración' no es más que un sinónimo de limpieza étnica basada en el origen y el color de la piel”, afirmó Merz ante la Cámara baja, donde recibió aplausos del resto de los partidos. El canciller sostuvo además que una política de deportaciones masivas impulsada por la AfD afectaría directamente a la economía alemana y advirtió que millones de inmigrantes "son fundamentales" para el funcionamiento de servicios esenciales del país.

Durante su discurso, Merz apuntó directamente contra los legisladores de la AfD, que interrumpieron sus palabras en reiteradas oportunidades con abucheos e insultos. El canciller advirtió que millones de inmigrantes que trabajan en Alemania resultan indispensables para sostener servicios esenciales y que una política de deportaciones masivas tendría consecuencias económicas profundas.

"Si quienes trabajan en Alemania tienen que abandonar el país de nuevo porque ustedes defienden la 'remigración'", sostuvo Merz, "los oficios cualificados en Alemania dejarán de funcionar". En esa línea, afirmó que no quedaría "ni una sola residencia de ancianos abierta", que los hospitales tendrían dificultades para seguir operativos y que los restaurantes tampoco podrían mantenerse en funcionamiento sin la mano de obra migrante.

El triunfo de AfD que pone en alerta al oficialismo alemán

La advertencia se produjo apenas días después del fuerte avance electoral de la AfD en Sajonia-Anhalt, donde la fuerza obtuvo alrededor del 44% de los votos y quedó a pocos escaños de alcanzar una mayoría absoluta. El resultado representó el mayor triunfo de la extrema derecha alemana en un Estado provincial desde la etapa nazi y profundizó la presión sobre Merz y su gobierno.

La AfD busca ahora utilizar su victoria como plataforma para avanzar hacia el gobierno regional, aunque todavía necesita construir una mayoría parlamentaria. Su líder en Sajonia-Anhalt, Ulrich Siegmund, pretende encabezar el Ejecutivo pese a que la formación no consiguió por sí sola los escaños suficientes para gobernar.

El crecimiento de la AfD también abrió un nuevo capítulo en la disputa sobre el denominado "cordón sanitario" de los partidos tradicionales alemanes, que hasta ahora se negaron a formar gobiernos junto a la extrema derecha. La formación de AfD sostiene una agenda fuertemente antiinmigración, cuestiona el apoyo alemán a Ucrania y defiende un acercamiento con Rusia, algo mal visto por el resto de los partidos alemanes. Los servicios de inteligencia nacionales la consideran una fuerza de extrema derecha.

Merz, además, enfrenta un escenario político cada vez más complicado. Su popularidad cayó durante los primeros 16 meses de gobierno debido a las dificultades económicas y a las tensiones dentro de su coalición con los socialdemócratas. Aunque endureció su discurso sobre migración para intentar recuperar votantes que se acercaron a la AfD, ahora busca marcar una diferencia tajante entre quienes deben ser deportados por encontrarse ilegalmente en Alemania y los inmigrantes que trabajan y contribuyen a la economía.