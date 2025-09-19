Las bolsas europeas se encaminan hacia un final con poca acción tras una semana movida

Gráfico del índice bursátil alemán DAX en la bolsa de Fráncfort, Alemania

Las bolsas europeas no mostraban grandes variaciones el viernes y se disponían a terminar una semana repleta de acontecimientos ligeramente a la baja, que incluyó decisiones cruciales de los bancos centrales, especialmente de la Reserva Federal de Estados Unidos.

El índice paneuropeo STOXX 600 cotizaba estable en 554,89 a las 0722 GMT.

Los valores tecnológicos se tomaban una pausa, con BE Semiconductor y ASML bajando alrededor de un 0,9%, cada uno, tras subir a principios de semana.

El recorte de 25 puntos básicos de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal esta semana ayudó a los activos de mayor riesgo en general esta semana, mientras que los valores tecnológicos en Europa también fueron testigos de un renovado interés tras las pérdidas de los dos meses anteriores.

Sin embargo, el índice STOXX aún se encamina a descensos semanales marginales debido a la preocupación que suscitan los elevados niveles de deuda soberana a escala regional y el impacto que los aranceles estadounidenses podrían tener en los beneficios empresariales en los próximos meses.

Tras la Fed, el banco central de Noruega también bajó los tipos en 25 puntos básicos, mientras que el Banco de Inglaterra mantuvo sin cambios los tipos de interés esta semana.

Entre otros, Stabilus perdía un 2,8% después de que el proveedor industrial y automovilístico anunciara planes para recortar 450 puestos de trabajo en todo el mundo, como parte de un programa de reducción de costes.

Kuehne+Nagel caía un 5,3% después de que la agencia de valores Deutsche Bank recortara su calificación del grupo logístico suizo a "mantener" desde "comprar".

La británica Close Brothers descendía un 6,7% después de que el prestamista dijera que retrasaría una semana sus resultados preliminares de 2025.

Con información de Reuters