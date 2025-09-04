Las bolsas europeas estables al calmarse temores en bonos mientras caen acciones de aerolíneas

FOTO DE ARCHIVO: El índice de precios de las acciones alemanas DAX gráfico se muestra en la bolsa de Fráncfort, Alemania

Las bolsas europeas se estabilizaban el jueves ante el nerviosismo de los mercados de renta fija, mientras que las débiles previsiones de la aerolínea británica Jet2 lastraron al sector de viajes y ocio.

El índice paneuropeo STOXX 600 se tambaleó en las primeras operaciones y se mantenía estable en 546,93 puntos a las 0722 GMT.

El sector de viajes y ocio descendía un 1,2%, con la alemana TUI y Easyjet perdiendo más de un 4% cada una.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Las acciones de la aerolínea británica de bajo coste y empresa de viajes Jet2 perdían una cuarta parte de su valor tras pronosticar que el beneficio operativo para todo el año se situaría en el extremo inferior de sus expectativas.

Porsche retrocedía casi un 1%, mientras las acciones del fabricante de automóviles de lujo iban a quedar relegadas al índice alemán de empresas de mediana capitalización tras las recientes pérdidas de sus acciones, afectadas por los aranceles estadounidenses a la importación y el debilitamiento de la demanda en China, mercado clave.

La cautela prevaleció, ya que esta semana resurgió la preocupación por el gasto fiscal impulsado por la deuda de los gobiernos de los mercados desarrollados, lo que desató la volatilidad en las bolsas europeas y los bonos a más largo plazo.

El jueves la atención se centrará en las subastas de deuda en Francia y Reino Unido, que han estado en el centro de la venta de bonos europeos.

Con información de Reuters