Las bolsas europeas amplían sus pérdidas por la incertidumbre comercial

El gráfico del índice bursátil alemán DAX se muestra en la bolsa de valores de Fráncfort, Alemania

‍Las bolsas europeas caían el miércoles, intensificando una ola de ventas ‍provocada por ⁠las nuevas tensiones comerciales relacionadas con Groenlandia, que superaron el impacto de las optimistas actualizaciones empresariales.

El índice paneuropeo STOXX 600 caía un 0,1% a las 0810 GMT. Los servicios financieros y los bancos fueron los más rezagados, con caídas ‌del 0,6% cada uno.

Los ⁠inversores han sufrido fuertes ⁠caídas esta semana después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ‍amenazara con aplicar una oleada de aranceles crecientes a ⁠partir del 1 ‌de febrero a ocho países europeos hasta que Estados Unidos pueda comprar Groenlandia.

Hasta ahora, Trump ha dado pocos indicios de que vaya ‌a ‌rebajar la escalada, y los inversores se mantienen en vilo a la espera de su discurso en el Foro Económico ​Mundial de Davos el miércoles.

Rio Tinto superó las expectativas de producción trimestral de mineral de hierro y cobre, lo que hizo subir sus acciones un 3,1%.

Las acciones de Barry Callebaut avanzaban un ‍5,9% tras el nombramiento del antiguo jefe de Unilever , Hein Schumacher, como consejero delegado.

Mientras tanto, los precios al consumo británicos subían más de lo ​previsto en diciembre, pero la inflación de los servicios, muy vigilada por el ​Banco de Inglaterra, se ajustó a las estimaciones.

El índice londinense FTSE ⁠100 se mantenía estable.

Con información de Reuters