Las bolsas europeas abren planas con todas las miradas puestas en Jackson Hole

FOTO DE ARCHIVO: Gráfico del índice bursátil alemán DAX en la bolsa de Fráncfort, Alemania

La renta variable europea se mantenía prácticamente sin cambios el jueves, mientras los inversores esperaban las conclusiones del simposio de la Reserva Federal en Jackson Hole en busca de pistas sobre el rumbo de la política monetaria.

El índice paneuropeo STOXX 600 cotizaba plano a las 0704 GMT, mientras que la mayoría de las principales bolsas cotizaban con tendencia dispar.

Banqueros centrales de todo el mundo estarán en el evento y la atención se centrará en el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, en busca de pistas sobre posibles recortes de tipos este año.

Más tarde también se publicarán los datos del índice de gestores de compras (PMI, por sus siglas en inglés) de agosto de la eurozona, Francia, Alemania y Reino Unido.

Continuaron los debates sobre la seguridad de Ucrania en caso de un acuerdo de paz con Rusia, con malestar en Alemania por el envío de fuerzas de mantenimiento de la paz a pesar de la apertura del canciller a ello.

Rusia dijo que los intentos de responder a las cuestiones de seguridad sobre Ucrania sin la participación de Moscú eran un "camino a ninguna parte".

Los valores de defensa subían un 1%, tras verse presionados esta semana por las expectativas de un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia.

Aker BP sumaba un 3,1% después de que el operador de yacimientos petrolíferos realizara un importante descubrimiento de petróleo en su zona del yacimiento de Yggdrasil, en el mar del Norte.

Novonesis caía un 7,1% después de que la empresa danesa de biotecnología publicara los resultados del segundo trimestre.

Con información de Reuters