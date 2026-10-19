Fuerte impacto financiero: caen los bonos y las acciones francesas por el temor a una crisis fiscal

Macron se dirige a la nación tras los enfrentamientos en las protestas por el coste de la vida en Francia.

Los mercados financieros europeos operaron bajo una intensa presión vendedora a raíz de las masivas protestas y disturbios que sacudieron a Francia durante el fin de semana. La segunda economía de la zona euro, condicionada por un crecimiento débil y una deuda galopante, experimentó un comportamiento marcadamente inferior al de sus pares regionales, reflejando el escepticismo de los inversores respecto de la capacidad del Gobierno para aprobar las leyes presupuestarias necesarias y reducir su elevado déficit fiscal.

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Como consecuencia directa de las turbulencias, los precios de los bonos franceses sufrieron un desplome que impulsó el rendimiento de los títulos soberanos a 10 años hasta el 4,90%, registrando un incremento diario de 12 puntos básicos. En paralelo, los bonos alemanes de referencia avanzaron 3 puntos básicos para ubicarse en el 3,43%. Esta brecha elevó la prima de riesgo que exige el mercado para prestarle a París en comparación con Berlín a 146 puntos básicos, el nivel más alto en dos semanas y acercándose peligrosamente al pico de 4,99% alcanzado a principios de octubre, la tasa más elevada registrada desde 2002.

El malhumor de los inversores golpeó de lleno a la plaza bursátil parisina y el índice de valores de primera línea CAC 40 experimentó una contracción del 1,5%, superando con creces la baja del 0,6% anotada por el conjunto de la bolsa europea. Dentro del panel bancario, las entidades crediticias BNP Paribas y Société Générale sufrieron mermas del 3% cada una, penalizadas por la ampliación del diferencial en los rendimientos de la deuda soberana.

También el sector comercial e industrial sufrió pérdidas con la cadena minorista Carrefour retrocedió un 2% en su cotización bursátil luego de que su director ejecutivo advirtiera que las pérdidas financieras directas provocadas por los destrozos y saqueos durante las movilizaciones ascenderán a decenas de millones de euros. Asimismo, el costo de asegurar la deuda pública francesa frente al riesgo de impago, medido a través de los contratos de permuta de incumplimiento crediticio (CDS), trepó 5 puntos básicos hasta los 81 puntos básicos, liderando las subas de riesgo en el Viejo Continente.

Estrategas de los principales mercados globales advirtieron que la inestabilidad social complica severamente las perspectivas de reformas estructurales. Hank Calenti, especialista en mercados de SMBC, señaló que "el hecho de que esto se produzca tras un fin de semana de protestas demuestra que las esperanzas de reforma están en retroceso", aludiendo a los intentos oficiales por sanear las cuentas públicas y reestructurar el sistema previsional. El impacto comenzó a irradiarse hacia otras plazas altamente endeudadas de la región, impulsando por ejemplo el rendimiento del bono italiano a 10 años hasta el 4,57%.

Las malas noticias podrían no terminar acá ya que la agencia internacional de calificación de riesgo Moody’s tiene previsto revisar el próximo viernes la nota crediticia de Francia, un veredicto que abre la puerta a una eventual rebaja de calificación y que ejerce una marcada cautela entre los operadores, arrastrando a la baja la cotización del euro frente a las principales monedas globales.

Con información de Reuters