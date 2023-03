Tras la censura, la BBC le levantó la suspensión a Gary Lineker

El exfutbolista volvió a su programa de televisión después de haber sido censurado tras haber hecho criticas al gobierno británica.

El comentarista inglés -y exjugador de fútbol-, Gary Lineker, volverá a reanudar sus funciones en el programa deportivo de la BBC luego de haber si corrido de su puesto por las críticas que él mismo hizo hacia el proyecto de ley migratoria que impulsa el Gobierno. El exfutbolista fue censurado y suspendido, pero después del respaldo de sus compañeros la situación se modificó.

Después de un fin de semana caótico, el director general de la BBC, Tim Davie sacó un comunicado en el que reconoció que estos días fueron un "periodo difícil para el personal". Sin embargo, añadió que esperaba con impaciencia la reincorporación de Lineker. En el mismo sentido añadió que "Gary es una parte valiosa de la BBC y sé lo mucho que la BBC significa para Gary, y estoy deseando que presente nuestra cobertura este próximo fin de semana". El goleador del Mundial 1986 había sido suspendido la semana pasada tras criticar criticado un proyecto de ley que busca impedir que migrantes que llegan de manera irregular al país desde las costas francesas y a través del Canal de la Mancha pidan asilo en el Reino Unido. La propuesta, denunciada por la propia ONU, se ha convertido en una de las principales banderas del Gobierno de Rishi Sunak, el joven ex ministro de Economía que intenta sacar a los conservadores de una crisis constante.

La situación fue sorpresiva porque, desde que se anunció la suspensión, la BBC se enfrentó a un boicot que incluyó expertos, presentadores y jugadores de fútbol del principal programa deportivo que tiene la cadena. Incluso, hubo programas de radio que no se pudieron emitir durante el fin de semana. A diferencia de otros periodistas de la BBC que incluso cuestionaron la defensa del Gobierno al proyecto al aire, el ex futbolista, que fue delantero de la selección de Inglaterra y el máximo goleador del Mundial de México 1986, es uno de los futbolistas ingleses más queridos y respetados. Aún hoy, es una de las figuras más populares del país. La reacción no llegó solo del público, sino también de sus colegas. Este sábado, varios programas de fútbol fueron anulados a último minuto, y la BBC se vio obligada a disculparse ante los espectadores, que la financian con el pago de un impuesto especial creado a tal fin.

Luego de la confirmación de su retorno, Gary Lineker escribió: "Después de unos días surrealistas, estoy encantado de que hayamos navegado por este camino. Quiero agradecerles a todos por el increíble apoyo, particularmente a mis colegas de BBC Sport, por la notable muestra de solidaridad. El fútbol es un juego de equipo, pero su respaldo fue abrumador. Llevo casi 3 décadas presentando deportes en la BBC y estoy inmensamente orgulloso de trabajar con la mejor y más justa emisora del mundo".

En este sentido, además agregó: "Una reflexión final: por difíciles que hayan sido los últimos días, simplemente no se comparan con tener que huir de la persecución o la guerra de su hogar para buscar refugio en una tierra lejana. Es conmovedor haber visto la empatía hacia su difícil situación por parte de tantos de ustedes".