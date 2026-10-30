El gobierno iraní acusó al mecanismo de derechos humanos de Naciones Unidas de intentar "encubrir" las agresiones de Estados Unidos e Israel. La respuesta llegó después de que la relatora especial Mai Sato advirtiera que la población civil quedó atrapada entre la "agresión externa" y la "represión interna", y denunciara ejecuciones arbitrarias, acusaciones de espionaje contra manifestantes y un prolongado corte de las telecomunicaciones. Seguí el minuto a minuto de todo el conflicto en Medio Oriente en El Destape.
Irán acusa a una relatora de la ONU de "encubrir" los crímenes de Estados Unidos e Israel
Teherán rechazó un informe de Mai Sato que denuncia una intensificación de la represión, las detenciones y las ejecuciones durante el conflicto regional.
Hace 2 horas
Sin la mayoría en la Knesset, Netanyahu desconoce el resultado de las elecciones
Hasta el momento, ni el oficialismo ni la oposición tienen los escaños necesarios para formar gobierno en el parlamento israelí.
Con más del 85% de los votos escrutados, ni el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, ni el candidato opositor Gadi Eisenkot, parecieran tener chances de llegar a los 61 escaños necesarios para tener la mayoría en la Knesset y formar gobierno. Ante este resultado, y a pesar de ser el postulante del oficialismo, Netanyahu denunció fraude y expresó que las elecciones fueron "robadas por partidos árabes".
Hace 2 horas
Pese a ganar, Netanyahu no puede formar gobierno y acusa de fraude a los árabes
El premier acusó a los partidos árabes de cometer irregularidades, pero la Justicia electoral descartó un fraude sistémico. La oposición podría formar gobierno con el apoyo de los sectores árabes, que lograron 19 bancas.
Una mujer pasa junto a una pancarta que muestra al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y al presidente estadounidense Donald Trump, un día después de que el país celebrara elecciones nacionales, en Jerusalén.
Tras completarse el escrutinio electoral y ganar las elecciones, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu acusó a los partidos árabes de "hacer fraude", lo que fue rechazado por los líderes de la oposición. El premier si bien festejó el triunfo, quedó imposibilitado de retener el poder sin negociar al no tener la mayoría para formar gobierno. Desde la justicia electoral aseguraron que, aunque largaron una investigación para "detectar irregularidades" en la elección, en las últimas horas aseguraron que "no hubo compromisos sistémicos" que impliquen fraude.
Hace 2 horas
Trump confirma contactos con Irán pero descarta retomar las negociaciones de paz
El presidente de Estados Unidos aseguró que la carta enviada por su vicepresidente, JD Vance, tenía fines humanitarios. The Wall Street Journal había informado que buscaba reabrir el diálogo con Teherán.
Donald Trump confirmó que JD Vance se comunicó por carta con un alto funcionario iraní, pero negó haberle encargado el reinicio de las conversaciones de paz. Según el mandatario, el contacto estuvo vinculado con el envío de suministros médicos. Sus declaraciones llegan después de que calificara de «pérdida de tiempo» el alto el fuego acordado en junio y advirtiera sobre la posibilidad de reanudar los ataques a gran escala contra Irán. Seguí el minuto a minuto de todo el conflicto en Medio Oriente en El Destape.