Irán acusa a una relatora de la ONU de "encubrir" los crímenes de Estados Unidos e Israel

Donald Trump confirmó que JD Vance se comunicó por carta con un alto funcionario iraní, pero negó haberle encargado el reinicio de las conversaciones de paz. Según el mandatario, el contacto estuvo vinculado con el envío de suministros médicos. Sus declaraciones llegan después de que calificara de «pérdida de tiempo» el alto el fuego acordado en junio y advirtiera sobre la posibilidad de reanudar los ataques a gran escala contra Irán. Seguí el minuto a minuto de todo el conflicto en Medio Oriente en El Destape.