Con más del 85% de los votos escrutados, ni el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, ni el candidato opositor Gadi Eisenkot, parecieran tener chances de llegar a los 61 escaños necesarios para tener la mayoría en la Knesset y formar gobierno. Ante este resultado, y a pesar de ser el postulante del oficialismo, Netanyahu denunció fraude y expresó que las elecciones fueron "robadas por partidos árabes".

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Hasta el momento, la coalición de Netanyahu obtendría 53 escaños -15 menos que en los comicios de 2022-, mientras que el bloque de Eisenkot tendría 48 lugares en el parlamento.

El mensaje de Netanyahu

El primer ministro, sobre quien pesa una orden de captura internacional por el genocidio en Gaza, denunció supuestas irregularidades en la votación. "Las elecciones en el Estado de Israel fueron robadas por partidos árabes que apoyan el terrorismo y la eliminación del Estado judío mediante delitos penales graves de soborno, amenazas, violencia, falsificaciones y el uso de software prohibido para movilizar votantes", expresó en un comunicado que atribuyó a su partido, Likud.

"El partido Likud remite a la policía, al Shin Bet y a la Comisión Electoral cientos de testimonios y pruebas sobre el robo de elecciones en numerosas urnas árabes: miles de sobres con dinero en efectivo y papeletas de Ra'am, amenazas y violencia contra los miembros de las mesas electorales, votaciones múltiples detrás del biombo, votos con identidades duplicadas, discrepancias entre el número de sobres y el número de votantes, uso de software de movilización prohibido y más", continuó el comunicado.

Luego, Netanyahu exigió "a la policía y al Shin Bet una investigación exhaustiva por el robo de elecciones perpetrado por los partidos árabes y el agotamiento de la acción penal contra los delincuentes". Asimismo, le pidió a la Comisión Electoral "una respuesta inmediata para investigar estos delitos penales que han dañado de manera extrema la pureza de las elecciones en Israel y los resultados electorales".

Por último, concluyó: "Esta es una agresión grave a la democracia israelí y al derecho al voto de los ciudadanos de Israel. Los organismos de aplicación de la ley deben actuar con mano dura e inmediata".