EE.UU. aclaró que no participó en la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil 

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que la administración estadounidense no intervino en la planificación ni en la logística empleada por el senador y ex candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro para abandonar su país tras su derrota en el balotaje presidencial. No obstante, el jefe de la diplomacia norteamericana confirmó que Washington autorizó formalmente la entrada del dirigente a su territorio una vez que se presentó en un punto de control fronterizo.

{{{htmlAmp}}}

Durante una rueda de prensa en Atlanta, Georgia, celebrada en el marco de una reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G20, Rubio buscó delimitar el alcance de la actuación oficial de la Casa Blanca. Al ser consultado sobre el arribo del legislador a territorio estadounidense, el funcionario explicó: “Ya disponía de un visado, y el presidente tomó la decisión de permitirle entrar en el país”.

En esa misma línea, el funcionario remarcó de forma tajante que “el Gobierno de EE.UU. no participó directamente” en los preparativos que Bolsonaro llevó a cabo para abandonar el territorio brasileño. Asimismo, Rubio evitó pronunciarse sobre las acusaciones que el ex postulante formuló contra el proceso electoral de su país y concentró su mensaje en ratificar que Washington no coordinó ni organizó la ruta utilizada para su viaje.

Ruta regional, medidas judiciales y tensiones diplomáticas

La salida de Bolsonaro, ex candidato del Partido Liberal (PL), generó controversia en Brasil debido a que el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, le había prohibido salir de la nación y había ordenado la entrega de sus pasaportes en el marco de una causa por presunto lavado de dinero. Pese a esa disposición judicial, la Policía Federal de Brasil admitió que no cuenta con un registro oficial sobre el momento o el paso por el cual el legislador cruzó la frontera.

De acuerdo con los datos migratorios, el senador ingresó a la Argentina el 27 de octubre junto a su esposa, Fernanda Bolsonaro, y sus dos hijas a través del Puente Internacional Tancredo Neves, en la provincia de Misiones. Cerca de las 23:30 de esa jornada, la familia abordó un vuelo privado desde Puerto Iguazú con destino a Guayaquil, Ecuador, escala previa antes de continuar viaje hacia Miami.

Ante las consultas, la Dirección Nacional de Migraciones argentina y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, sostuvieron que el dirigente ingresó con documentación válida y sin alertas internacionales ni impedimentos legales registrados en sus sistemas.

El desplazamiento del parlamentario desató gestiones diplomáticas entre Brasilia y Buenos Aires, en un escenario de vínculos bilaterales ya desgastados que desde agosto se mantienen a nivel de encargados de negocios tras el retiro de los embajadores Julio Bitelli y Daniel Raimondi.

En ese marco, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil (Itamaraty) convocó a la encargada de negocios de la embajada argentina, María Emilia Cortés, para solicitar precisiones ante el jefe del Departamento de Mercosur, João Marcelo Galvão de Queiroz, sobre una eventual cooperación de funcionarios del gobierno de Javier Milei, en una audiencia descrita por fuentes brasileñas como de recolección de información sin carácter de sanción o protesta formal.