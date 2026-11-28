El Tribunal Internacional del Derecho del Mar rechazó por 18 votos contra tres el pedido argentino para frenar el proyecto petrolero Sea Lion en Malvinas. El organismo afirmó que no puede intervenir en el conflicto debido a la existencia de "una controversia diplomática" entre los dos países, aunque ignoró la explotación unilateral de los recursos naturales que el Reino Unido ya hace en la zona, pese a las resoluciones de Naciones Unidas que instan a las partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales mientras continúa la disputa.

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El pronunciamiento del organismo internacional representó un revés para la estrategia argentina en su intento de impedir el avance de la explotación petrolera británica. Los jueces entendieron que para reconocer los derechos argentinos sobre la plataforma continental era necesario determinar previamente quién ejerce la soberanía territorial sobre las islas, una cuestión que excede las competencias de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

De esa manera, el reconocimiento de que existe una controversia de soberanía no alcanzó para que el Tribunal habilitara las medidas provisionales solicitadas por Buenos Aires, como impedir las perforaciones vinculadas con Sea Lion, evitar nuevas autorizaciones petroleras y proteger los recursos naturales y el medio marino de la zona.

Fallo adverso del Tribunal del Mar: qué reconoció y qué omitió

El historiador de la Universidad de El Salvador (USAL) y magíster en Estrategia y Geopolítica de la Universidad Nacional de la Defensa (UNDEF), David Pizarro, explicó a El Destape los pormenores a favor y en contra de la Argentina que tuvo el fallo. "Había cuatro posibilidades respecto al fallo del tribunal. Una muy buena, otra intermedia pero a favor, otra no tan mala y una muy mala. Esta es la no tan mala", afirmó Pizarro, y advirtió que lo peor que podría haber pasado es que el tribunal "se hubiese declarado competente y hubiese fallado a favor de los británicos". "Eso hubiese sido malo. Mejor dicho muy, muy malo para la Argentina", remató.

El fallo del tribunal, de todas maneras, deja un gris a disposición. Porque aunque no niega la existencia de un conflicto de soberanía, deja de lado el detalle de que pese a la existencia de éste, el Reino Unido ya ejerce la soberanía de hecho, incluso moviéndose en contra de lo que Naciones Unidas ya establece desde 1973, que es la prohibición a la acción unilateral de las partes a explotar la zona del archipiélago para sus intereses.

"Justamente eso es lo que preocupa. Porque lo que está mal es que no hayan entendido que el Reino Unido está incumpliendo una resolución de la ONU, que es la número 3176 de diciembre de 1973. Esa legislación prohíbe avanzar unilateralmente en el terreno", señaló Pizarro a este portal. Y concluyó: "O sea, se declaran incompetentes porque hay una cuestión de soberanía, pero no encuentran malo que el Reino Unido explote petróleo a pesar de que hay una disputa de soberanía en ese mismo territorio. Eso es lo malo".

El cruce por la soberanía, el ojo de la tormenta

El politólogo de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y doctor en estudios internacionales de la Universidad Torcuato di Tella, Ezequiel Magnani, advirtió a El Destape que lo que hizo el fallo del tribunal fue "patear la pelota para más adelante". Explicó que ahí, parte del nudo surge del artículo 288 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), el cual regula la competencia de las cortes y tribunales internacionales para resolver controversias marítimas vinculadas a la interpretación o aplicación de la Convención y de otros acuerdos conexos.

En la disputa entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas y el proyecto petrolero Sea Lion, este artículo es el eje central del debate jurisdiccional.

"Ellos no se ven jurisdicción en función del artículo 288 de la Convemar porque, básicamente, no dan lugar a las cuatro solicitudes que hizo la Argentina", afirmó Magnani, y agregó: "Ellos no ven jurisdicción para tratar esas cosas porque entienden que, primero, debería tratarse a quién corresponde esa soberanía, cosa que el tribunal ahí no se va a meter".

"Este es un primer fallo. Pero lo bueno es que, al ser un primer fallo, no se termina el litigio, sino que todo esto continúa hasta que se determine la constitución del tribunal que sí va a tratar el tema de fondo. Ese será el tribunal ad hoc de cinco miembros, que resta definir", sumó Magnani.

La explotación petrolera británica y las históricas resoluciones de la ONU

Aparte de la resolución de 1973, la discusión tiene otro antecedente central en las resoluciones de Naciones Unidas sobre Malvinas. En 1965, mediante la Resolución 2065, la Asamblea General reconoció la existencia de una disputa de soberanía e instó a Argentina y al Reino Unido a "negociar una solución pacífica". Ocho años después, la Resolución 3160 volvió a reclamar avances en las negociaciones.

Sin embargo, el antecedente más importante para discutir la explotación unilateral de los recursos naturales es la Resolución 31/49, aprobada el 1 de diciembre de 1976. En su cuarto apartado, la Asamblea General instó a ambos países a "abstenerse de adoptar decisiones que introdujeran modificaciones unilaterales" en la situación de las islas mientras continuara el proceso de negociación.

Ese planteo es el que permite cuestionar el avance británico sobre los hidrocarburos en un territorio cuya soberanía permanece en disputa. Aunque estas resoluciones no establecen por sí mismas una prohibición automática de explotar petróleo, constituyen un respaldo político y diplomático al reclamo argentino, el cual el tribunal ignoró completamente este sábado.

Grises legales que la Argentina puede aprovechar

Tal como explicó Magnani a este portal, el rechazo de las medidas provisionales no cerró el litigio. Argentina deberá avanzar ahora en la conformación del tribunal arbitral previsto en el Anexo VII de la Convemar, donde podrá volver a presentar sus argumentos sobre la explotación de los recursos naturales.

La estrategia también deberá contemplar las obligaciones ambientales de la Convención, especialmente sus artículos 192 y 194, que establecen el deber de proteger y preservar el medio marino. La discusión sobre los posibles daños ambientales puede abrir una vía jurídica que no dependa exclusivamente de resolver previamente la soberanía territorial.

"Algo que sí demuestra este fallo a nivel macro son las limitaciones que tienen los países ocupados para disputar cosas cuando otro país más poderoso los ocupa. Esto, obviamente a escala de vínculos de relaciones de poder. Porque a nivel jurídico el tribunal nunca buscó expedirse sobre eso", sumó Magnani, aunque advirtió que "la propia estrategia argentina no buscaba lograr una definición de ese tipo".

En paralelo, el país podrá sostener el reclamo ante Naciones Unidas y utilizar las resoluciones internacionales para cuestionar las decisiones unilaterales británicas. El desafío será evitar que la derrota por esta medida cautelar se convierta en un antecedente que limite futuras discusiones sobre los recursos del Atlántico Sur.