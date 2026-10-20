Lula reta a Bolsonaro a hacer públicos sus registros financieros antes de elecciones

En una maniobra de fuerte impacto en el tramo decisivo de la campaña electoral en Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva se comprometió este martes a hacer públicos sus extractos bancarios, registros fiscales e historiales telefónicos, condicionando la difusión de la información a que su rival de derecha, el senador Flávio Bolsonaro, realice una apertura patrimonial idéntica. El desafío judicial busca tomar la iniciativa política en momentos en que ambos espacios enfrentan severas investigaciones por presuntos delitos de corrupción.

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A través de un documento formal ingresado ante el Tribunal Electoral de Brasil, el jefe de Estado confirmó que autorizará la divulgación pública de los datos financieros y de telecomunicaciones propios, de los miembros de su familia y de las personas jurídicas en las que participe o administre, siempre y cuando el hijo del expresidente Jair Bolsonaro acepte someterse al mismo estándar de transparencia. En el escrito judicial se fundamentó que "la divulgación pública de los registros bancarios, fiscales y telefónicos de ambos candidatos antes del próximo miércoles es esencial para garantizar que el pueblo brasileño esté debidamente informado y pueda decidir libremente a quién votará".

El duro cruce de acusaciones se enmarca en complejos expedientes judiciales que salpican a ambas familias políticas. Flávio Bolsonaro se encuentra bajo la lupa de la Justicia por presunta corrupción y lavado de activos vinculados al mayor fraude bancario de la historia reciente del país, articulado a través de la extinta entidad crediticia Banco Master. La fiscalía investiga la solicitud de financiamiento efectuada por el legislador al empresario Daniel Vorcaro, dueño del banco, destinada a la producción de un film biográfico sobre su padre, maniobra que el senador admitió en términos de gestión pero negando cualquier tipo de irregularidad.

Por otra parte, el Supremo Tribunal Federal de Brasil autorizó la apertura de una investigación formal contra Fábio Luís Lula da Silva, uno de los hijos del presidente, bajo sospechas de tráfico de influencias y maniobras corruptas vinculadas a contrataciones en el Ministerio de Salud, a la par de una causa independiente por presunto fraude en el sistema previsional. Mientras el entorno del hijo del mandatario rechazó las imputaciones, el propio presidente remarcó que su familiar será sometido al mismo trato institucional que cualquier otro ciudadano brasileño.

La contienda sumó temperatura durante un acto proselitista encabeza por Lula en el estado de Maranhão, donde el mandatario increpó a la oposición al manifestar: "Estoy dispuesto a dejar que los brasileños vean quiénes son realmente los ladrones y los corruptos de este país. Quiero ver si él tiene el valor de hacer públicos sus extractos bancarios y sus registros telefónicos". Desde la conducción del Partido de los Trabajadores (PT), el secretario de comunicación Eden Valadares aclaró que la presentación no busca actuar como una prueba de inocencia jurídica, sino demostrar que "quien no tiene nada que ocultar no tiene nada que temer".

Con información de Reuters