Lula da Silva en la revista Time: "Zelensky es tan responsable de la guerra como Putin"

El ex presidente de Brasil y candidato en las próximas elecciones fue destacado por el importante medio estadounidense, que ya habla de su "retorno". Afirmó que el presidente ucraniano quería tanto la guerra como Rusia. También habló sobre su período en la cárcel y hasta de su nuevo noviazgo.

El expresidente de Brasil Lula Da Silva acusó a Volodimir Zelensky de ser tan culpable de la guerra en Ucrania como el presidente ruso Vladimir Putin, mientras que responsabilizó a Estados Unidos y Europa por el conflicto al haber insistido con el ingreso ucraniano a la OTAN. Lo dijo en la revista Time, de los EE.UU., que ya habla de su "retorno" en vísperas de las elecciones presidenciales en el país sudamericano, el próximo mes de octubre.

"¿Cuál es el motivo de la invasión de Ucrania? ¿Es la OTAN? Estados Unidos y Europa podrían haber dicho: 'Ucrania no se unirá a la OTAN'. El problema estaría resuelto.", afirmó el líder del PT en una entrevista que dio a la revista estadounidense TIME. "Putin no debería haber invadido Ucrania. Pero no es solo Putin quien tiene la culpa, Estados Unidos tiene la culpa y la Unión Europea tiene la culpa", agregó.

En ese contexto, también afirmó que el propio Zelensky es culpable de que Rusia haya invadido Ucrania: "A veces veo al presidente de Ucrania en la televisión como si estuviera de fiesta, recibiendo una ovación de pie de todos los parlamentarios (europeos), ¿sabes? Este tipo es tan responsable como Putin".

"(Zelensky) quería la guerra. Si él (no) quisiera la guerra, habría negociado un poco más", añadió Lula, quien ya confirmó que será candidato en las elecciones que se celebrarán en Brasil en octubre. También criticó al presidene ucraniano al describir que "su comportamiento es un poco extraño, porque se siente como si fuera parte de un espectáculo".

Estados Unidos, la OTAN y el orden mundial

En paralelo, el exmandatario criticó al presidente estadounidense, Joe Biden, al señalar que "no solo anuncias un programa (económico), tienes que ejecutar el programa" también. "Creo que Biden la está pasando mal", siguió. "Y creo que no tomó la decisión correcta en esta guerra entre Rusia y Ucrania (...) podría haber tomado un avión y aterrizado en Moscú para hablar con Putin", apuntó.

Lula también afirmó que "necesitamos crear una nueva gobernanza mundial" porque "la ONU de hoy ya no representa nada", debido a que "Putin invadió Ucrania unilateralmente, sin consultar" a este organismo supranacional.

Al mismo tiempo, trazando un paralelismo con Zelensky en Ucrania, aseguró: "Si yo fuera presidente de la República y me ofrecieran 'Brasil puede ingresar a la OTAN', no querría, porque soy un tipo que solo piensa en la paz". "Brasil se convertirá en un protagonista internacional", anticipó.

El lawfare y su tiempo en prisión

Sobre la persecución judicial que lo llevó a prisión entre 2018 y 2019, Lula admitió que "si dijera que no me lastimaron, que no estaba muy enojado con los mentirosos que armaron esta pandilla para condenarme, estaría mintiendo".

Aun así, señaló: "Me preparé para salir de la cárcel sin odio, sin dolor, sin rencor". "No puedo traer este tema a la mesa todos los días porque es cosa del pasado. Quiero pensar en el futuro", agregó.

También habló de su situación personal luego de haber sufrido varias tragedias personales en los últimos años y de volver a estar comprometido. "Aprendí que cuando pierdes a tu esposa (Marisa Letícia Rocco, fallecida en 2017) y piensas que la vida ya no tiene sentido, cuando crees que todo ha terminado, aparece una persona que comienza a darle sentido a la vida nuevamente".

"Estoy enamorado como si tuviera 20 años, como mi primera novia. Me voy a casar de la mejor manera posible y voy a hacer feliz a la campaña", añadió sobre su compromiso con Rosângela "Janja" da Silva, de unos 45 años. "Así que un chico que es feliz como yo no tiene que preocuparse por nada más", se describió con optimismo.