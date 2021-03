El ex presidente de Brasil, Lula Da Silva, dio una conferencia de prensa luego del fallo del Supremo Tribunal Federal que anuló todas las condenas que pesaban sobre él. En el encuentro con los periodistas, agradeció en primer lugar al jefe de Estado de Argentina, Alberto Fernández, y al papa Francisco.

"No puedo dejar de agradecerle al presidente de Argentina, Alberto Fernández, que cuando era candidato a jefe de Estado contra la extrema derecha tuvo el coraje de ir a la cárcel Federal de Curitiba a visitarme", afirmó el ex presidente de Brasil en la conferencia, realizada en la sede del gremio de los metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo, su primer bastión.

"Él (por Alberto) me dijo: ´Lula, no tengo ningún problema en hablar de vos. Mi problema es que yo vine aquí para ser solidario, porque estás siendo víctima de la mayor persecución política de América Latina´", sostuvo Lula en un acto que encabezó. El ex presidente definió como destacable el "coraje" y la "decencia" de Fernández.

Lula además se refirió a la solidaridad que recibió desde el pueblo argentino durante los años en que estuvo detenido por la causa de coimas que fue cerrada por al máximo tribunal de Brasil.

Charla con el Papa Francisco

Con respecto al Papa Francisco, Lula Da Silva le agradeció que le haya enviado una carta que en la cárcel no dejaron pasar y que luego hayan podido mantener una larga charla "sobre la desigualdad". También agradeció el apoyo al presidente derrocado de Bolivia, Evo Morales, por el apoyo durante los años en que fue atacado.

El presidente Lula reconoció a diferentes figuras del planeta que le mostraron su solidaridad por el ataque que recibía. Además mostró que la derecha en América Latina atacó a los gobiernos populares mediante recursos no democráticos.

El líder del PT, que recordó todo el padecimiento que tuvo en la cárcel (cuando perdió a su esposa de toda la vida en medio del proceso y hasta no le dejaron ir al velorio de su hermano) se mostró muy agradecido por la actitud de Alberto, que lo visitó en la cárcel federal de Curitiba cuando aun estaba de campaña para derrotar a Mauricio Macri. Lula relató que Alberto quiso una audiencia con él a pesar de que le advirtió que el gobierno de Macri podía llegar a usar ese encuentro en su contra para la campaña de las elecciones 2019.