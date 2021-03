El secretario general del PT y diputado federal de Brasil, Paulo Teixeira, destacó el fallo judicial a favor de Luiz Inácio Lula da Silva y no descartó que el ex mandatario sea el próximo candidato a presidente para vender al fascista Jair Bolsonaro.

"Sergio Moro ha hecho una injusticia contra Lula, que estuvo preso más de 500 días, ahora anularon la sentencia contra Lula porque no intervino el juez natural", aseveró el dirigente político brasileño en diálogo con El Destape Radio. Subrayó, además, que el ex presidente "recuperó todos sus derechos políticos" y advirtió que "Lula está en primer lugar en las encuestas en Brasil".



"Lula es el único candidato que puede derrotar a Bolsonaro", aseguró Teixeira y remarcó que "es natural que Lula sea el candidato a presidente de Brasil". En ese sentido, apuntó que "Bolsonaro no está en un buen momento y ahora sabe que Lula es muy fuerte como candidato a la presidencia" y alertó que el presidente de Brasil "tiene jueces que son de su mismo pensamiento político".

En tanto, explicó que ahora "hay una discusión entre juristas que dice que los delitos que acusan a Lula prescribieron" y recalcó que "lo que decidió el juez Fachin es que Curutiba no tiene competencia para decidir los crímenes atribuidos a Lula y lo mandó a otro lado". Sobre la continuidad de la causa, Teixeira apuntó: “No sabemos si la Suprema Corte va a decidir la suspensión de Moro, por ahora el juicio contra Lula va a empezar nuevamente en Brasilia, no en Curitiba".

Por otro lado, el secretario general del PT cuestionó que "Moro fue un juez partidario, que trabajó con fechas electorales y luego se fue a trabajar con Bolsonaro" y cargó que el juez "tiene que responder criminalmente por lo que ha hecho". En ese marco, el dirigente sostuvo que "Lula fue víctima de un gran asedio judicial" y apuntó que "los medios y la Embajada de EEUU tuvieron un papel muy fuerte. Moro fue preparado en el Departamento de Justicia de EEUU".

Lula quedó habilitado para enfrentar a Bolsonaro en 2022

El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva recuperó sus derechos políticos y puede ser candidato en 2022, ya que el juez Edson Fachin, del Supremo Tribunal Federal, anuló todas sus condenas por corrupción, justo en el momento más álgido del escándalo de filtraciones que reveló un complot entre el ex juez Sergio Moro y el grupo de fiscales de la Operación Lava Jato en contra del líder opositor. Es indudable que la anulación de dos condenas y otra tercera causa abierta beneficia a Lula, quien solo fue confirmado como el favorito por una encuesta para las elecciones presidenciales del año próximo con una intención de voto del 50% frente a un 38% del presidente Jair Bolsonaro.



Sin embargo, la decisión del juez Fachin, un aliado de los fallos de Lava Jato hasta ahora, se basó en cuestiones de jurisdicción y no por los cuestionamientos sobre la parcialidad de los entonces fiscales y jueces contra el exmandatario. En otras palabras, pese al cimbronazo político, el magistrado salvó penalmente a Moro y al exjefe de Lava Jato, el fiscal Deltan Dallagno.



"Siempre estuvimos del lado correcto, contra el lawfare. La decisión está en sintonía con todo lo que decimos hace cinco años. Pero la decisión no repara los daños irremediables causados por Moro y los fiscales al expresidente Lula, al sistema de justicia y al país", afirmó el abogado de Lula, Cristiano Zanin Martins. "La decisión salva a Lula pero también a Moro y al resto de Lava Jato. Tener este desenlace confirma la frase de que Brasil no es para principiantes. Ahora jurídicamente, después de este fallo, no es relevante evaluar si Moro fue parcial o no", explicó, por otra parte, a Télam el abogado criminalista Luciano Quintanilha de Almeida, socio del estudio Vilardi Advogados.



En concreto, el juez Fachin hizo lugar a un habeas corpus que presentó el año pasado la defensa de Lula y consideró que las causas contra el expresidente no eran competencia de Lava Jato por cuestiones jurisdiccionales ya que no existen vínculos entre el caso y la corrupción en Petrobras. En conclusión, el juez de la corte remitió las causas a Brasilia, donde el tribunal regional de la capital deberá decidir si la causa pasa a un juez de primera instancia y todo el proceso comienza de cero, lo que daría suficiente tiempo a Lula para presentar su candidatura presidencial el año próximo, si así lo desea.