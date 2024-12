Cómo se encuentra Lula Da Silva tras la operación cerebral: su estado de salud

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, continúa en recuperación después de ser trasladado y operado de emergencia para drenar una hemorragia en su cerebro relacionada con una caída en octubre. El mandatario se encuentra estable y permanecerá durante 48 horas internado, según conformaron los médicos en una conferencia de prensa. El mandatario se encuentra acompañado por la primera dama, Janja, y su familia.

Lula, de 79 años, se encuentra en el Hospital Sirio Libanés, en Sao Paulo, "bien y estable" después de "la exitosa operación", informaron los médicos en una conferencia de prensa. Según detallaron los profesionales, el mandatario "ya habla y come normalmente". En tanto, se espera que Lula, permanezca en cuidados intensivos durante 48 horas y regrese a la capital, Brasilia, a principios de la próxima semana “si todo va bien”, detalló su médico, Roberto Kalil Filho.

El parte médico de Lula

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Lula está estable, habla normalmente, come... No sufrió ninguna lesión cerebral, no tiene ningún riesgo cerebral”, detalló Kalil. Mientras que el neurocirujano Marcos Stavale puntualizó que el procedimiento llamado trepanación, consiste en una pequeña perforación en el cráneo por la que se quita la herida en el cerebro.

"La cirugía duró alrededor de dos horas, el sangrado se localiza entre el cerebro y la membrana meníngea llamada duramadre, comprimiendo el cerebro. Se eliminó el hematoma, se descomprimió el cerebro y se conservaron sus funciones neurológicas”, explicó Stavale. Los médicos detallaron que la próxima semana será el alta del mandatario, cuando retomará las actividades en Brasilia.

Luiz Inácio Lula da Silva, fue operado de urgencia de una craneotomía para drenar un hematoma subdural. El mandatario brasileño había sufrido un hemorragia que estaría vinculada a una caída que tuvo el pasado 19 de octubre en su casa. Según se indicó en el comunicado, el mandatario sintió un dolor de cabeza cuando aún se encontraba en la capital brasileña este lunes. "La resonancia magnética mostró una hemorragia intracraneal como consecuencia del accidente que sufrió en su domicilio el 19 de octubre", explicó el hospital. En este marco, fue intervenido en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital Sirio Libanés de Sao Paulo, donde ya se encuentra "bien" y está siendo monitoreado en la unidad de cuidados intensivos, agregó el escrito.

Accidente de Lula

Como consecuencia de la caída, Lula se vio obligado a cancelar su visita a la ciudad rusa de Kazán, donde se llevó a cabo la cumbre del bloque de los BRICS, siguiendo el consejo médico de evitar temporalmente los vuelos de larga distancia. El viernes pasado, el presidente brasileño participó en Montevideo, la capital uruguaya, en la cumbre de jefes de Estado del Mercosur.

Lula se cayó en su casa a finales de octubre y sufrió una pequeña hemorragia cerebral y un traumatismo en la parte posterior de la cabeza que requirió puntos de sutura. Las pruebas realizadas a principios de noviembre mostraron que su estado permanecía estable.