Lula cruzó a Trump, defendió sus políticas para endeudados y confía en que puede ganar el balotaje

Brasil vive la recta final de su campaña electoral. En ese marco, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, salió a hablar en una entrevista en vivo este jueves y defendió sus últimas políticas de alivio de deudas, a las cuales calificó como "claves" para reactivar la economía. También cuestionó la concentración de la riqueza y se refirió a su relación con el presidente estadounidense Donald Trump, a la que describió como "en transición", en medio de las negociaciones comerciales entre ambos países. Además, se mostró confiado de cara a las elecciones presidenciales del próximo 25 de octubre al asegurar que él ganará esa instancia.

{{{htmlAmp}}}

El mandatario brasileño también puso el foco en la situación económica interna y defendió el crédito para pequeños empresarios y las medidas destinadas a aliviar las deudas de las familias. Según planteó, la recuperación económica "depende de que el dinero circule entre los sectores populares y no quede concentrado en un grupo reducido de personas".

Lula desafió a Trump y defendió su política económica

Durante una entrevista con Globo, Lula sostuvo que su vínculo con Trump pasó de una etapa de tensión a un diálogo más civilizado. Aunque reconoció una caída del 9% en las relaciones comerciales con Estados Unidos, destacó el crecimiento de los intercambios con China, Indonesia, Alemania y Vietnam, y aseguró que Brasil "tiene herramientas" para negociar en mejores condiciones.

"Creo que mi relación con él fue la más civilizada que jamás haya tenido con otro presidente de la república", afirmó Lula al referirse a Trump. El mandatario brasileño contó que le planteó la necesidad de que ambos encontraran puntos de acuerdo para evitar que continuaran los desacuerdos "entre las dos democracias más grandes de Occidente".

En ese marco, señaló que los equipos de ambos gobiernos mantienen negociaciones comerciales y expresó su expectativa de alcanzar un entendimiento. Sin embargo, advirtió que Estados Unidos "también tiene motivos para preocuparse por la relación bilateral", ya que Brasil amplió sus vínculos comerciales con otros mercados.

"Tenemos cosas que ellos necesitan más que las que yo necesito de ellos", sostuvo el mandatario, al tiempo que volvió a insistir en la posibilidad de avanzar con medidas de reciprocidad si las negociaciones no llegan a buen puerto.

El plan de Lula para aliviar las deudas y reactivar el consumo

El mandatario también insistió en su una iniciativa para comprar deudas de personas con atrasos superiores a dos años y obligaciones de hasta 4.000 reales. Según explicó, la política apuesta a que el Estado "adquiera esos compromisos con descuentos" que, según sus estimaciones, "podrían ubicarse entre el 90% y el 93% del valor original".

Además, Lula defendió la posibilidad de condonar deudas de los Microempresarios Individuales (MEI), que acumulan obligaciones con el Estado por unos 12.700 millones de reales. "El objetivo es permitir que quienes quedaron registrados como deudores puedan volver a emprender y acceder al crédito", explicó el mandatario. La iniciativa también contempla una garantía de hasta 5.000 reales para facilitar un nuevo comienzo financiero. Lula aseguró que el programa "buscará impulsar a los pequeños y medianos empresarios sin comprometer el espacio fiscal".

Lula, radicalmente optimista para el balotaje: "Yo ganaré"

Lula viene de perder la primera vuelta contra el senador Flávio Bolsonaro por dos puntos de diferencia. El dirigente del PT sacó apenas 45% frente al 47% de su rival, quien sumó los respaldos de distintos dirigentes de otros partidos en los últimos días y ya se siente ganador de la carrera para ganar el sillón del Planalto. En tanto, Lula apostó por una autocrítica hacia él y hacia su espacio, pero sin correrse de la confianza personal.

"Estoy consciente de que ganaré las elecciones el 25 de octubre", afirmó el presidente y candidato brasileño, al final de su charla en Globo esta misma noche.