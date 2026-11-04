Demócratas arrasan en elecciones en EE.UU.:consiguen el Senado y el Congreso

Adam Hamilton, candidato demócrata al Senado de los Estados Unidos por Kansas, pronuncia un discurso en un mitin la noche de las elecciones, tras conocerse los resultados, durante las elecciones de mitad de mandato en Overland Park, Kansas, EEUU

Los demócratas ​se hicieron el martes con el control tanto del Senado como de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, logrando victorias arrolladoras en bastiones republicanos por primera vez en generaciones, en un momento en que decenas de millones de votantes lanzaron una dura reprimenda al presidente Donald Trump.

{{{htmlAmp}}}

Los votantes de los bastiones conservadores que, hace apenas dos años, habían impulsado al presidente hacia ‌su segundo mandato, se decantaron firmemente por los demócratas, impulsados por una profunda ‌frustración ante la impopular guerra con Irán, la ansiedad por el elevado costo de la vida y la ira por la gestión del país por parte de Trump.

Kansas eligió a su primer senador demócrata desde la Gran Depresión, hace casi un siglo. En Carolina del Sur, un estado en el que Trump se impuso por casi 18 puntos en 2024, los demócratas derrotaron a su candidato al Senado, elegido personalmente por él.

Y en Texas, el mayor estado republicano, los demócratas pusieron fin de forma espectacular a una racha de derrotas que duraba décadas, al ganar un escaño en el Senado y desbancar al gobernador Greg Abbott, que llevaba tres mandatos.

Los resultados marcarán el inicio de una nueva era de gobierno dividido en Washington, tras dos años en los que el Congreso, controlado por los republicanos, rara vez ejerció su poder para frenar a Trump.

Una vez que tomen posesión en enero, se espera que los demócratas utilicen su poder para investigar al Gobierno de Trump, a su familia y a sus aliados, y para exigir concesiones en ​materia de legislación importante. El Senado demócrata puede bloquear a ⁠los candidatos propuestos por Trump, incluidos los jueces de la Corte Suprema de EEUU en caso de que surja una vacante.

"Se está produciendo una reconfiguración generacional del panorama del Senado que va a cambiar ‌Estados Unidos", dijo Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado. "Los estadounidenses han votado por el cambio, y ahora los demócratas deben cumplir con lo prometido".

Trump, ⁠a quien la Constitución de EEUU impide presentarse a un tercer mandato, ha ejercido un control férreo sobre su ⁠partido durante la mayor parte de la última década. Pero el nuevo equilibrio de poder en Washington podría acelerar su situación de presidente saliente, a medida que la atención se centra en la carrera presidencial de 2028 y los posibles sucesores comienzan a competir por la influencia política en un mundo después de Trump.

A pesar de los temores de los demócratas de que Trump pudiera intentar anular los resultados electorales, ⁠como ya hizo en 2020, el presidente aceptó el resultado y felicitó a los demócratas en una entrevista con Fox News. También dijo que colaboraría con los demócratas en temas ​como la inmigración, aunque amenazó con vetar cualquier proyecto de ley "descabellado" que aprobaran.

OLA DEMÓCRATA

Los demócratas centraron su campaña en la corrupción y la asequibilidad, ‌culpando a la política arancelaria de Trump y a la guerra con Irán de haber disparado ‌los costos, al tiempo que destacaban los miles de millones de dólares que la familia Trump ha ganado desde que él regresó a la Casa Blanca.

Los republicanos, liderados por Trump, atacaron ⁠a los demócratas por temas relacionados con la "guerra cultural", como los derechos de las personas trans, al tiempo que presentaban a sus oponentes como radicales y extremistas. Sin embargo, encuesta tras encuesta, los votantes dejaron claro que les preocupaban mucho más los temas económicos.

La ola demócrata inundó vastas zonas del país. Los republicanos perdieron terreno en todos, salvo en un puñado, de los aproximadamente 1.700 condados en los que se habían escrutado la mayoría de los votos el martes por la noche, según los recuentos recopilados por Reuters y USA Today.

Los demócratas obtuvieron avances tanto en los condados más ricos como en los más pobres; tanto en aquellos ​donde hay más personas con títulos ‌universitarios como en los que hay menos. Los avances demócratas fueron especialmente marcados en condados con una fuerte presencia latina, incluidos los condados fronterizos de Texas que se decantaron por Trump en 2024 y las localidades agrícolas de la pradera de Kansas.

En el condado de Seward, en Kansas —sede de una de las mayores plantas de procesamiento de carne de vacuno de Estados Unidos y donde aproximadamente la mitad de los votantes con derecho a voto son hispanos—, el demócrata Adam Hamilton aventajaba en 13 puntos al senador republicano titular Roger Marshall, dos años después de que Trump ganara en ese condado por 39 puntos.

Los demócratas arrasaron en las elecciones a la Cámara de Representantes que se consideraban especialmente reñidas, ganando las ⁠20 contiendas decididas hasta el momento. Mientras tanto, una maniobra republicana sin precedentes para rediseñar varios distritos de la Cámara con el fin de hacerlos más favorables fracasó en gran medida, ya que los demócratas conservaron la mayoría de los escaños en cuestión.

Las elecciones de mitad de mandato suelen considerarse un referéndum sobre el presidente en el cargo, y Trump hizo poco por disuadir a los votantes de esa idea. En las últimas semanas de la campaña, celebró decenas de mítines, en los que repetía a sus seguidores: "Imaginen que yo estoy en la papeleta".

También intervino en varias contiendas para asegurarse de que sus candidatos preferidos llegaran a las papeletas, a pesar de las preocupaciones de algunos republicanos de que sus elecciones supusieran un lastre significativo.

En Texas, Trump respaldó a Ken Paxton, el fiscal general del estado envuelto en escándalos, frente al titular, el senador John Cornyn. En Carolina del Sur, el presidente designó a Darline Graham, una novata en la política, tras la muerte repentina de su hermano, el senador Lindsey Graham, a principios de este año. Ambos candidatos perdieron.

Pero ni siquiera los candidatos que intentaron ‌distanciarse de Trump pudieron escapar de la ira de los votantes. En Maine, la senadora republicana titular Susan Collins vio cómo su carrera de 30 años en el Senado llegaba a su fin el martes, a pesar de haber hecho hincapié durante la campaña en su disposición a romper con el presidente.

Las reñidas contiendas por el Senado en Misisipi, Míchigan y Alaska aún no se habían decidido a primera hora del miércoles.

El martes por la noche, cuando quedó claro que los republicanos corrían el riesgo de perder su mayoría en el Congreso, Trump escribió en las redes sociales: "Yo no estaba en la papeleta y, si hubiera estado, ¡habríamos ganado POR UNA MAYORÍA APLASTANTE! Gracias por su atención a este asunto".

LOS VOTANTES RECHAZAN A TRUMP

Según las encuestas a pie de urna realizadas por SSRS en nombre de un consorcio de medios de comunicación estadounidenses —entre los que se incluyen ‌las principales cadenas de televisión y Associated Press—, la mitad de los votantes de todo el país dijo que veía las elecciones de mitad de mandato de 2026 como una oportunidad para reprender al presidente, y tres cuartas partes se mostraron "enfadados" o "insatisfechos" con el rumbo que está tomando el país.

Además, el 70% de los votantes encuestados dijo que quiere que el Congreso ejerza un mayor control y equilibrio sobre el presidente.

"Con victorias aplastantes y decisivas, el pueblo estadounidense ‌ha reprendido la depravación, la corrupción y la ⁠incompetencia del hombre llamado presidente Donald J. Trump", declaró el senador demócrata por Georgia Jon Ossoff, que se presentaba a la reelección, ante sus seguidores en una fiesta de celebración de la victoria.

La noche deparó varias primicias históricas para ambos partidos. En Georgia, la demócrata Keisha Lance Bottoms se convirtió en la primera mujer negra elegida ​gobernadora de un estado de EEUU, mientras que Byron Donalds ganó las elecciones a gobernador de Florida para convertirse en el primer gobernador republicano negro de EEUU. La demócrata Gina Hinojosa se convertirá en la primera gobernadora latina de Texas, mientras que el demócrata Xavier Becerra será el primer gobernador latino de California.

Con información de Reuters