Israel comienza a atacar "objetivos" de Hezbolá y Hamás en Líbano

FOTO DE ARCHIVO: Vehículos militares israelíes maniobran a lo largo de la frontera entre Israel y el Líbano, vistos desde el norte de Israel.

El ejército israelí comenzó el lunes a atacar ‍lo que ⁠describió como "objetivos" de Hezbolá y Hamás en Líbano tras emitir órdenes de evacuación para cuatro pueblos del este y el sur del país.

Anteriormente, un portavoz militar israelí dijo que el ejército estaba ‌planeando ataques contra lo ⁠que describió como "infraestructura ⁠militar" de Hezbolá y Hamás en las aldeas de Hammara y Ain ‍el-Tineh, en el este del valle libanés de ⁠Bekaa, y Kfar Hatta ‌y Aanan, en el sur.

Israel y Líbano acordaron un alto el fuego con mediación estadounidense en 2024, que puso ‌fin ‌a más de un año de enfrentamientos entre Israel y Hezbolá que habían culminado con ataques israelíes que ​debilitaron gravemente al grupo militante respaldado por Irán. Desde entonces, las partes han intercambiado acusaciones sobre violaciones al acuerdo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Líbano se enfrenta a una creciente presión de Estados Unidos ‍e Israel para que desarme a Hezbolá, y sus dirigentes temen que Israel pueda intensificar drásticamente los ataques en el maltrecho ​país para presionar a los líderes libaneses a confiscar más rápidamente el ​arsenal de Hezbolá.

Con información de Reuters