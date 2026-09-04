Presentaron una querella ante la Justicia española contra Julio Iglesias por agresión sexual

Dos antiguas trabajadoras de Julio Iglesias presentaron este jueves una querella formal ante la Audiencia Nacional de España, solicitando que la Justicia de ese país investigue al cantante por presunta explotación laboral y agresiones sexuales. Según la presentación, los hechos ocurrieron en 2021 en las residencias que el artista posee en Bahamas y República Dominicana.

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La acción judicial es impulsada jurídicamente por la organización Women's Link, que acompaña a las querellantes identificadas como Rebeca y Laura, una excolaboradora doméstica y una fisioterapeuta. Las denunciantes afirman haber sido sometidas a tocamientos, humillaciones, agresiones físicas y condiciones de trabajo forzado bajo un esquema de coerción impulsado por el cantante aprovechando su posición de poder.

La querella busca destrabar el expediente luego de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional acordara en enero pasado el archivo de las diligencias previas por "falta de competencia", al evaluar que los tribunales españoles no poseían jurisdicción territorial sobre los acontecimientos sucedidos en el Caribe. En aquella instancia preliminar, a ambas mujeres se les había concedido la condición de testigos protegidos.

Consultado sobre la nueva presentación, el abogado del artista, José Antonio Choclán, desestimó el impacto del escrito al señalar que no cuentan con comunicación oficial del juzgado: "No tenemos noticia formal de que se haya presentado la querella. En todo caso ya se declaró la falta de la jurisdicción española. No podemos decir mucho más".

Frente a la negativa inicial del Ministerio Público, la representación legal de las denunciantes invoca el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial español, normativa que habilita a los tribunales locales a juzgar delitos graves cometidos en el extranjero por ciudadanos españoles cuando se cumplen determinados requisitos y compromisos internacionales. Al defender la reapertura del proceso en suelo español, la directora ejecutiva de Women's Link, Jovana Ríos Cisnero, remarcó la necesidad de evitar la impunidad por la notoriedad de los acusados: "El Estado español tiene la obligación de garantizar el acceso a la justicia en igualdad y sin importar quién sea la persona denunciada".

La demanda penal se apoya además en una investigación periodística de tres años realizada por elDiario.es y Univisión Noticias, durante la cual se recabaron testimonios de 15 excolaboradoras del servicio doméstico y profesional que se desempeñaron para el músico entre 1990 y 2023 en España y el Caribe.

Con información de EuropaPress.