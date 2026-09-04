La Unión Europea rechazó los planes israelíes para desplazar a la población de Gaza

La Unión Europea (UE) rechazó de forma categórica las propuestas planteadas por ministros del gobierno israelí para incentivar la salida de los habitantes de la Franja de Gaza. El bloque comunitario remarcó que cualquier intento de alteración territorial o demográfica resulta inaceptable y sostuvo que la Franja debe consolidarse como parte integral de un futuro Estado palestino.

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La postura fue fijada desde Bruselas por el portavoz de Asuntos Exteriores de la UE, Christian Wigand, quien condenó las iniciativas de reubicación y ratificó la necesidad de unificar la administración de los territorios palestinos. Al establecer la posición oficial del bloque, Wigand enfatizó: "Rechazamos cualquier intento de cambio demográfico o territorial en la Franja de Gaza y apoyamos la unificación de la Franja de Gaza con Cisjordania bajo la Autoridad Palestina. No debe haber desplazamiento forzoso de los gazatíes. Gaza es parte integral de un futuro Estado palestino".

La respuesta comunitaria se produce tras la difusión del proyecto denominado "Desconexión 710", impulsado por el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir. La iniciativa contempla promover la salida de 250.000 gazatíes durante el primer año de aplicación, escala que proyecta alcanzar los 1,86 millones de desplazados en un lapso de siete años, sobre una población total previa al conflicto calculada en 2,3 millones de personas.

El esquema propuesto por el funcionario israelí prevé compensaciones económicas a los países de acogida y paquetes de asistencia temporal en vivienda, salud y empleo para los solicitantes. A estas propuestas se sumaron las declaraciones del ministro de Defensa, Israel Katz, quien afirmó que su país se encuentra preparado para facilitar la partida de los palestinos "por mar, por aire y por todos los medios posibles".

Frente a esta batería de anuncios, la diplomacia europea recordó que el marco legal internacional vigente está regido por la Resolución 2735 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, texto que prohíbe explícitamente modificar la composición demográfica o la geografía de la Franja. En ese sentido, desde el Ejecutivo comunitario cuestionaron la retórica de los funcionarios del gabinete israelí, calificando el uso de un "lenguaje incendiario" como un obstáculo para la desescalada del conflicto en Medio Oriente.

Con información de EuropaPress.