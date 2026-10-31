La Justicia francesa autorizó una marcha en el centro de París y el Gobierno moviliza a 70.000 efectivos

El Tribunal Administrativo de París autorizó este viernes el recorrido de la principal manifestación convocada para este sábado entre las plazas de Bastilla y Nación, pese al intento del Gobierno de prohibir las movilizaciones en el centro de la capital. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, anunció que recurrirá la decisión ante el Consejo de Estado por considerar que existe un riesgo elevado de nuevos disturbios, saqueos y actos vandálicos.

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La resolución judicial representa un revés para las restricciones impulsadas por el gobierno de Emmanuel Macron, que buscaban desviar las protestas hacia zonas periféricas para evitar los principales corredores comerciales y políticos de París. En paralelo, el Ejecutivo dispuso, al igual que la semana pasada, un "operativo excepcional" de 70.000 policías y gendarmes en todo el territorio nacional para contener posibles episodios de violencia.

"Estamos en un Estado de derecho y vamos a recurrir", afirmó Nuñez durante una visita a Ruán, ciudad ubicada a unos 135 kilómetros al noroeste de París, donde también se registraron disturbios durante las dos jornadas anteriores de movilización. El funcionario calificó el sábado como una jornada de "muy alto riesgo" para la seguridad pública.

La protesta será la tercera jornada de movilizaciones contra el aumento del coste de vida y el deterioro de los servicios públicos. La convocatoria reúne a sindicatos y a los denominados "chalecos amarillos", un movimiento que desde 2018 protagonizó masivas manifestaciones contra las políticas económicas del presidente Macron.

El Gobierno francés advierte sobre nuevos disturbios

El recorrido autorizado por la Justicia coincide con el trazado original que propusieron los sindicatos, que contempla una marcha desde la plaza de Bastilla hasta la plaza de Nación. Los chalecos amarillos, por su parte, habían planteado una movilización desde el mismo punto de partida hasta la plaza de la Concordia, cerca de los Campos Elíseos, el Palacio del Elíseo y la Asamblea Nacional.

La Prefectura de Policía había rechazado esos itinerarios y propuesto una alternativa entre Porte de Charenton y Porte de Bagnolet, en los extremos sur y este de París. La intención oficial era evitar las zonas comerciales y los principales puntos de concentración del centro de la capital.

Nuñez justificó las restricciones por los incidentes registrados durante las protestas del 17 y 18 de octubre. Además, alertó sobre convocatorias difundidas en redes sociales por grupos de extrema izquierda y otros colectivos radicalizados que, según el Gobierno, buscan provocar enfrentamientos, saqueos y concentraciones violentas durante Halloween.

El ministro señaló que algunos mensajes "llaman a la insurrección y a la revolución", e incluso convocan a reunirse en espacios públicos con el rostro cubierto, una práctica prohibida por la legislación francesa.

Toque de queda y un operativo de seguridad excepcional

Como parte de las medidas preventivas, la Prefectura de París volvió a establecer un toque de queda durante todo el fin de semana en sectores de la plaza de la República y el área comercial de Châtelet-Les Halles, dos zonas afectadas por los saqueos de las últimas semanas. También se dispuso que los menores de edad no acompañados por un representante legal no puedan circular después de las 21 en determinados barrios de la capital.

El despliegue de seguridad alcanzará a todo el país e incluirá policías, gendarmes, unidades móviles, vehículos blindados, drones y helicópteros. Además, habrá controles en rutas, estaciones y redes ferroviarias para detectar armas y prevenir posibles ataques.

El Gobierno aseguró que las manifestaciones autorizadas podrán realizarse bajo protección policial, aunque Nuñez anticipó una respuesta de "extrema firmeza" contra quienes participen de saqueos, ataques a las fuerzas de seguridad o hechos de violencia.