La asamblea anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial celebrada en Bangkok expuso dos visiones marcadamente contrapuestas sobre el rumbo financiero global. La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, emitió un vehemente llamado a la cooperación internacional frente a la acumulación de factores de riesgo, señalando entre ellos las disrupciones de la inteligencia artificial y la prolongación del conflicto bélico en Medio Oriente. En contraste, la representación de los Estados Unidos cruzó el diagnóstico del organismo y celebró lo que calificó como un ciclo de expansión económica encabezado por la potencia norteamericana.

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En el transcurso de las sesiones plenarias, el FMI revisó levemente al alza su previsión de crecimiento global para 2026 situándola en un 3,1%, una cifra que se ubica sensiblemente por debajo de los promedios históricos. La conducción del Fondo identificó serias amanezas para la estabilidad producto del conflicto armado que involucra a Estados Unidos e Israel contra Irán, cuyo posterior cierre del estrecho de Ormuz desencadenó una crisis energética de proporciones globales. Según el informe técnico del organismo, la disrupción en los suministros de hidrocarburos impidió que los avances en inteligencia artificial impulsaran una expansión mucho más robusta de la economía mundial.

Al fundamentar la necesidad de reformas estructurales, Georgieva hizo hincapié en que la aceleración de las transformaciones tecnológicas profundiza las brechas entre las potencias avanzadas y las naciones en desarrollo, agravada por los altos costos de la energía y los alimentos. La funcionaria alertó que los mercados financieros ya registran esta incertidumbre, destacando que los rendimientos de la deuda soberana a 10 años de Estados Unidos, Alemania y Japón han alcanzado sus picos más elevados en décadas. "Lo que se necesita ahora es una cooperación internacional urgente y práctica", afirmó Georgieva durante su discurso plenario, antes de confesar en un panel posterior sus desvelos por la falta de regulaciones globales sobre la superinteligencia y el riesgo de postergación para los países pobres.

La postura del Fondo fue abiertamente rebatida por la Casa Blanca a través de declaraciones brindadas por la subsecretaria del Tesoro de Estados Unidos, Erin Browne. La funcionaria del gobierno de Donald Trump rechazó el tono del reporte y reclamó que "el FMI debe adoptar un enfoque más equilibrado a la hora de evaluar las perspectivas económicas mundiales", ponderando los máximos históricos en la Bolsa de Wall Street y el sólido desempeño de la producción de su país como factores de respaldo a la estabilidad financiera internacional.

En esa línea, la representante estadounidense instó al organismo a prestar mayor atención a las oportunidades de impulso positivo que generan la innovación, la abundancia energética y los saltos de productividad impulsados desde Washington. Browne enfatizó que el paquete de medidas instrumentado por el presidente Donald Trump en materia de rebajas impositivas, desregulación, apertura comercial y desarrollo energético está allanando el camino para captar mayores volúmenes de inversión y garantizar un crecimiento económico duradero.

Con información de Reuters