Elecciones en Brasil: Bolsonaro se prepara para enfrentar a Lula y ya habla de "fraude" en los comicios

El ex presidente es el favorito en todas las encuestas y se encamina a una victoria en la primera vuelta, según los sondeos.

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, se prepara para enfrentar a Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de Brasil que se llevarán adelante el año próximo y en las que el ex presidente se ubica liderando la carrera, según todas las encuestas. En ese escenario, el mandatario ultra derechista ya habla de "fraude".

Bolsonaro dijo que entregará el poder a quien gane limpiamente las elecciones presidenciales, pero destacó que no lo hará si hay algún fraude. Sus comentarios harán poco por disipar las preocupaciones de sus críticos, que temen que el ex capitán retirado del ejército no acepte una derrota electoral en la votación del próximo año.

Es casi seguro que Bolsonaro se enfrentará a su némesis política, el expresidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva. Las encuestas muestran a Lula liderando la carrera electoral. "Le entregaré la banda presidencial a quien gane las elecciones limpiamente", dijo Bolsonaro en un discurso semanal a través de las redes sociales. "No con fraude", agregó.

Desde su victoria por la presidencia en 2018, Bolsonaro realizó acusaciones infundadas de fraude electoral en Brasil, que según los críticos podrían sentar las bases para desafiar el resultado de las próximas elecciones en la misma línea que lo hizo su ídolo político, el expresidente de Estados Unidos Donald Trump. El actual presidente fue el principal impulsor de las causas judiciales que terminaron con Lula preso y que más tarde fueron desestimadas por la justicia de Brasil.

Bolsonaro respaldó las afirmaciones de Trump de que le robaron la elección estadounidense el año pasado, lo que culminó en un ataque el 6 de enero contra la sede del Capitolio en Washington por parte de partidarios de Trump, un incidente que dejó varios muertos.

En los últimos meses, Bolsonaro ha estado promocionando un proyecto de ley para que haya papeletas impresas en lugar de la moderna votación electrónica que existe en Brasil. El mandatario dijo que las papeletas son más fáciles de auditar y, por lo tanto, es más probable evitar el fraude. Pocos expertos están de acuerdo y el proyecto de ley aún no ganaron mucho respaldo en el Congreso.