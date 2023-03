Elly Scheiln, la nueva líder del Partido Democrático que ilusiona a la centro-izquierda italiana

La joven de 37 años se convirtió en la nueva secretaria del Partido Democrático italiano y va camino a disputarle poder a la primera ministra de ultraderecha, Giorgia Meloni, y volver a hacer competitivo al partido moderado.

La centro-izquierda italiana dio un golpe al establishment y eligió a la joven Elly Schlein como nueva secretaria del Partido Democrático (PD), en lo que analistas leen como una apuesta por una líder que empiece a disputarle poder a la primera ministra de ultraderecha, Giorgia Meloni, y vuelva a hacer competitivo al partido moderado. De 37 años y feminista, Schlein sorprendió a las filas del espacio socialdemócrata y rebatió la mayoría de las encuestas que proyectaban una victoria de Stefano Bonaccini, el candidato que tuvo el apoyo del aparato partidario. Con una Meloni fortalecida -viene de ganar las elecciones regionales de Lombardía y Lacio- y que profundiza su retórica antimigrante, la aparición de Schlein puede hacer de contrapeso y poner en agenda discusiones sobre el salario mínimo y derechos sociales.

"La elección interna del Partido Democrático ha sido una ocasión para que aparezca un voto de izquierda hasta ahora desilusionado", analizó en diálogo con El Destape el politólogo de la Universidad de Calabria, Francesco Campolongo. Si bien se trató de una elección interna del Partido Democrático, en Italia también pueden votar quienes no están afiliados. Ese fue el punto que las encuestas no pudieron anticipar. En la votación exclusiva para los afiliados del PD ganó Bonaccini, el candidato del establishment, y en la segunda, y sumando un total mayor de votos, ganó Schlein.

En ese escenario, Campolongo analizó que el gran apoyo de Schlein responde a que la votó mucha gente que en las últimas elecciones generales, en las que ganó Meloni y el PD quedó en segundo lugar, había optado por otra opción como el Movimiento Cinco Estrellas (M5E). El antisistema M5E es el que en los últimos años abanderó propuestas como la creación de un salario mínimo (Italia es uno de los pocos países europeos que no tiene) o la ampliación del reddito di cittadinanza, un seguro de desempleo.

"Sucedió que en las elecciones del PD fue a votar mucha gente que no compone el electorado fiel de ese partido y que por tanto tiene una tasa de fidelidad muy baja. Es gente que mañana podría no votar por el PD pero que claramente se define como de izquierda", analizó Campolongo. El politólogo de la Universidad de Calabria leyó ese voto como una señal hacia la cúpula que dirigió el Partido Democrático en los últimos años y que dio un giro hacia el neoliberalismo en su agenda de la mano del hoy senador Matteo Renzi. De hecho la propia Schlein abandonó el partido cuando llegó Renzi en 2015 y volvió a afiliarse recién hace tres meses.

Según analizó el politólogo, la aparición de Schlein podría ampliar la base social del histórico partido que fue perdiendo pregnancia en las clases populares. Para Campolongo el problema del PD radica en que es un partido que se dice de izquierda pero que tiene el electorado "más de derecha". "Tiene un electorado muy contrario a la intervención del Estado en la economía, tiene un electorado muy concentrado en los centros urbanos y que pertenece a la clase media alta y la mayoría de los que han votado por ella no son muy diferentes", evaluó el analista italiano. Y agregó: "Por eso una de las lecturas que se impone es que ella logró interpretar un voto descontento que en las elecciones generales fue al Movimiento Cinco Estrellas". Si bien el analista destacó el apoyo que consiguió Schlein por los más de 1 millón de votos, también subrayó que estas elecciones fueron las primarias con menor participación de los últimos años. "No es que ella ganó porque hubo una movilización extraordinaria para la historia del PD, si no que ella interpreta mejor el espíritu de muchos que no son del PD y que usan las primarias para enviar un voto de izquierda contra la conducción de ese partido", evaluó Campolongo.

Que Schlein haya podido captar parte del electorado del M5E también alumbra el desafío que tiene por delante. Campolongo adelantó que la relación entre ambos partidos será de "competencia y cooperación" y explicó que es posible que compitan de cara a las elecciones europeas de 2024, en las que no hace falta construir alianzas. Con ese resultado puesto, se verá si la fuerza es capaz de construir un frente para recuperar el poder en las próximas generales de Italia.

En el frente externo, en tanto, Schlein la tendrá más bien fácil con el M5E, pero donde posiblemente se juegue su capital va a ser adentro de su propia estructura. "Antes que ella hubo otros dos líderes que tenían ideas nuevas pero que no consiguieron mantener la dirección del partido porque es un partido muy difícil de gobernar. En el Partido Democrático, los jefes de territorios y presidentes de las regiones tienen mucho peso y varios de ellos no apoyaron a Schlein que por ejemplo en el sur de Italia no ganó en ningún sitio. Entonces tendrá que conseguir que el partido esté unido y lograr mantener su dirección para llegar a las elecciones generales para las que todavía falta mucho".

Apenas la joven de 37 años consiguió la victoria, varios analistas y líderes políticos compararon su batacazo con el de Jeremy Corbyn. En 2015 Corbyn se convirtió en el líder del Partido Laborista en una elección marcada por la alta participación y, al igual que en el caso italiano, por parte de independientes. Logró introducir una agenda verde y que buscaba reducir las condiciones de precariedad y pobreza pero la experiencia terminó de la peor manera en las elecciones de 2019 cuando el Laborismo alcanzó uno de sus pisos más bajos y perdió contra Boris Johnson. La lectura fue que había perdido el pulso de su electorado tradicional y que la particularidad del sistema parlamentario y el voto indirecto atentó contra su fortaleza.

Para lo que viene Schlein tendrá el desafío de gobernar un partido en la que los pesos pesados y los afiliados no la acompañan; de intentar transformar el partido y no que el partido la transforme a ella. Las expectativas estarán puestas en la posible alianza con el M5E que hoy aparece como la única opción para correr a la coalición de tres derechas que llegó al Palazzo Chigi, en tiempos en que la representante de Los Hermanos de Italia consolidó su liderazgo en las últimas dos elecciones regionales y aparece como la fuerza más valorada en los sondeos.