Estallido en Italia: segunda jornada de manifestaciones y saqueos en Milán

y se registraron más de 200 detenciones de jóvenes, de los cuales alrededor del 80 % son menores de edad, disturbios y saqueos.

Según informó la agencia de noticias italiana Adnkronos, los altercados estuvieron protagonizados por pequeños grupos de jóvenes encapuchados que se desplazaban rápidamente por diferentes puntos del centro de Milán, principalmente entre la plaza de San Babila, la vía Torino, la plaza del Duomo y el corso Vittorio Emanuele. Durante los disturbios, los manifestantes saquearon un supermercado y varios comercios, además de provocar daños en los centros comerciales.

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La Policía y los Carabineros reprimieron con gases lacrimógenos y cañones de agua en inmediaciones al Palacio Real. La violencia también alcanzó la explanada exterior de la catedral del Duomo, donde, debido al lanzamiento de gases lacrimógenos y a las corridas registradas en los alrededores, los responsables de la catedral organizaron la salida de fieles y turistas que participaban en los oficios religiosos de la tarde.

Ante estos episodios, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, condenó el domingo los primeros ataques violentos y distinguió entre el derecho a la protesta y los actos de vandalismo. “Manifestarse es un derecho”, afirmó, aunque advirtió que “poner a hierro y fuego nuestras ciudades no lo es”. Además, en un mensaje publicado en sus redes sociales, la mandataria sostuvo que los integrantes de las fuerzas de seguridad volvieron a enfrentarse a grupos que, según su descripción, aprovechan las manifestaciones para generar confrontaciones y desorden. “Una vez más, las mujeres y los hombres de las fuerzas del orden han tenido que enfrentarse a la violencia de delincuentes que, incluso a través de grupos organizados, aprovechan las manifestaciones para buscar el enfrentamiento y sembrar el caos”, señaló Meloni.

Fuente: Europa Press, con información de la agencia italiana Adnkronos.