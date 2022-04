Un nuevo tiroteo en Tel Aviv: dos muertos y siete heridos

Podría ser el cuarto ataque en 17 días, pese a que el gobierno israelí reforzó la seguridad en la ciudad y en otras grandes urbes del país. Crece el temor por una nueva escalada antes del primer aniversario de la escalada de protestas, represión y violencia dentro de Israel que culminó en la última guerra en la Franja de Gaza.

Dos personas fallecieron y al menos siete resultaron heridas, cuatro de ellas de gravedad, luego que un hombre abriera fuego en medio de una popular calle con bares y restaurantes de la noche de Tel Aviv. Luego de momentos de mucha tensión y corridas para escapar de los disparos, policías y militares se desplegaron en la zona para buscar al responsable, que aún sigue libre. De confirmarse un motivo político, se trataría del cuarto atententado en 17 días y crece el temor en el país de una nueva escalada de violencia, justo cuando se acerca el primer aniversario de la escalada de protestas, represión y violencia dentro de Israel que culminó en la última guerra en la Franja de Gaza.

"Lamentamos informar de la muerte de dos de los heridos, dos personas jóvenes, en la década de los veinte", dijo el vocero de los servicios de emergencia israelíes Maguen David Adom. "Otros cinco están siendo tratados en el hospital en estado muy grave, es peor de lo que creíamos", agregó, según la agencia de noticias Sputnik.

Al principio, la Policía creía había habido más de un tirador, pero finalmente concluyeron que hubo uno solo y actualmente hay más de 1.000 miembros de las fuerzas de seguridad buscándolo a pie, en moto y patrullas por la ciudad.

"Estaba sentada en el bar Tzina y afuera empezó el tiroteo. Ví una ventana destruida y comencé a correr. De repente, todos corrían y sentí un golpe en la espalda. No sabía qué había pasado. Simplemente corrí y después vi que había mucha sangre. Corrí a una calle más pequeña y mi amigo se dio cuenta que yo estaba sangrando y me acostó y ordenó una ambulancia. Los vecinos me ayudaron a parar el sangrado hasta que llegó la ambulancia", contó uno de los heridos al diario Haaretz.

El tiroteo podría ser el cuarto de los últimos 17 días. El anterior también había sido en Tel Aviv. Según un video difundido en las redes y la información ofrecida por la Policía, al menos un hombre entró a un local con un rifle de asalto y comenzó a disparar. Luego salió a la calle y continuó acribillando a las personas que caminaban o manejaban por allí. En total, mató a cinco personas, un policía y cuatro civiles.

La seguidilla de ataques movilizó al gobierno israelí, quien ya se declaró en alerta, movilizó a policías y militares no solo por Tel Aviv, sino también en las otras grandes ciudades del país. Las autoridades temen que estos atentados estén vinculados al inminente primer aniversario de la escalada de protestas, represión y violencia dentro de Israel que culminó en la última guerra en la Franja de Gaza.

La escalada de la violencia comenzó a mediados de abril y el 10 de mayo de 2021 estalló la guerra en Gaza, que duró 11 días. Según el Ministerio de Salud palestino en Gaza, 232 personas murieron y más de 1.900 personas resultaron heridas. El gobierno israelí, en tanto, informó de 12 muertos y decenas de heridos. Además, se registraron 29 palestinos muertos y más de 6.300 heridos en Cisjordania por la represión militar israelí a las manifestaciones en solidaridad con Gaza. La ONU denunció, por su parte, que más de 75.700 personas tuvieron que abandonar sus hogares y se convirtieron en desplazadas en Gaza.