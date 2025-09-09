Trump ordenó a un asesor que advirtiera a Qatar del ataque de Israel: Casa Blanca

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habla durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca en Washington, D.C., EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se siente "muy mal" por el ataque de Israel contra objetivos de Hamás en Qatar y había ordenado a su asesor Steve Witkoff que advirtiera al país árabe del ataque que se avecinaba, dijo martes la Casa Blanca.

Hamás, responsable del ataque del 7 de octubre de 2023 contra el sur de Israel desde Gaza, dijo que cinco de sus miembros habían muerto en el ataque israelí en Doha, entre ellos el hijo del jefe de Hamás en el exilio, Khalil al-Hayya.

Estados Unidos cuenta con Qatar como un fuerte aliado en el golfo Pérsico y ha confiado en los qataríes para desempeñar un papel de intermediario en las negociaciones encaminadas a conseguir un alto el fuego en la guerra de Gaza.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que el ejército estadounidense informó a la administración el martes por la mañana de que Israel iba a atacar. No quiso responder cuando se le preguntó quién informó a los militares estadounidenses.

Cuando Trump se enteró, ordenó al enviado especial de Estados Unidos, Witkoff, que advirtiera a Qatar de lo que iba a ocurrir, dijo.

Tras el ataque, Trump habló con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y también con el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al-Thani.

Aseguró al líder qatarí que "algo así no volverá a ocurrir en su suelo". Se refirió al ataque como un "incidente desafortunado" y dijo que Trump "se siente muy mal" por el lugar del ataque.

Estados Unidos ha estado intentando llegar a un acuerdo de alto el fuego por rehenes.

"Bombardear unilateralmente dentro de Qatar, una nación soberana y estrecho aliado de Estados Unidos que está trabajando muy duro asumiendo valientemente riesgos con nosotros para negociar la paz, no hace avanzar los objetivos de Israel ni de Estados Unidos", dijo Leavitt.

"Sin embargo, eliminar a Hamás, que se ha beneficiado de la miseria de los que viven en Gaza, es un objetivo digno. El presidente Trump ordenó inmediatamente al enviado especial Witkoff que informara a los qataríes del inminente ataque, y así lo hizo", añadió.

