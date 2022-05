La ONU pide "máxima contención" para evitar una escalada violenta entre israelíes y palestinos

El coordinador especial de la ONU para el proceso de paz en Medio Oriente, Tor Wennesland, pidió hoy "máxima contención" para evitar una escalada violenta ante la celebración este domingo del Día de Jerusalén con marchas de la bandera convocadas por activistas israelíes.

Wennesland pidió "a todas las partes ejercer la máxima contención y tomar decisiones sabias para evitar otro conflicto violento que solo costaría más vidas".

"El mensaje de la comunidad internacional es claro: evitar esa escalada", apuntó el funcionario de la ONU en una declaración después de la muerte el viernes de un adolescente palestino de 15 años por disparos de militares israelíes cerca de Belén, en el sur de Cisjordania ocupada.

"He mantenido contactos con todas las partes afectadas y les he pedido a sus líderes que atiendan esta llamada", añadió.

Las autoridades israelíes anunciaron que permitirán la marcha de miles de extremistas israelíes a través de barrios palestinos de Jerusalén a pesar de los llamamientos a modificar esta ruta para evitar una respuesta de la población palestina.

Además, desplegarán unos 3.000 policías para resguardar la seguridad durante la movilización y otros actos vinculados al Día de Jerusalén, que celebra el establecimiento del control israelí sobre Jerusalén este y la Ciudad Vieja tras la Guerra de los Seis Días de 1967, informó el diario Haaretz.

La marcha tiene previsto pasar por la Ciudad Vieja, la antigua ciudadela amurallada que se ubicada en Jerusalén este y alberga el sitio más sagrado del judaísmo y algunos de los lugares más santos del islam y el cristianismo.

Israel capturó esa parte de mayoría palestina de Jerusalén en la guerra de 1967 y luego se la anexionó, y desde entonces es uno de los epicentros del conflicto que desde hace décadas agita a Medio Oriente.

Los palestinos aspiran a hacer de Jerusalén este la capital del Estado independiente que quieren fundar en el resto de Cisjordania, también ocupada por Israel, y en la Franja de Gaza, territorio separado de Cisjordania por el del Estado judío.

"Celebraremos la marcha que queramos en nuestra capital", dijo el ministro de Defensa, Benny Gantz, en un mensaje de advertencia a Hamas, después de que el año pasado el movimiento islamista que gobierna la Franja de Gaza lanzara una serie de ataques con cohetes contra Jerusalén durante la Marcha de las Banderas, que desató 11 días de enfrentamientos entre ambas partes. "No amenazarán nuestra soberanía", indicó, según The Times of Israel.

La movilización se da en medio de una fuerte tensión en Cisjordania a partir de una serie de ataques contra israelíes en los últimos meses que provocaron arrestos, redadas y enfrentamientos.

Desde finales de marzo, 19 personas, en su mayoría civiles, murieron en esta serie de ataques en Israel, perpetrados por palestinos o por árabes israelíes.

Además, 35 palestinos fallecieron violentamente en Cisjordania, entre ellos presuntos milicianos pero también civiles, incluida la popular periodista de Al Jazeera Shireen Abu Akleh, que cubría una operación militar israelí.

Con información de Télam