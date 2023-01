Con el nuevo Gobierno de derecha en Israel se convalida presencia de colonos judíos en Palestina

Tras la asunción del nuevo gobierno de coalición, encabezado por el Likud de Benjamin Netanyahu y sus aliados de la ultraderecha sionista y la ultraortodoxia judía, Israel modificó hoy su postura de no expulsión de los colonos judíos en asentamientos ilegales en territorio palestino, una medida que da vía libre a la expansión.

Netanyahu asumió el jueves pasado por sexta vez como primer ministro al frente de una coalición conformada por los partidos de ultraderecha Likud, Sionismo Religioso, Fuerza Judía, Noam, más dos partidos ultraortodoxos: Judaísmo Unificado de la Torá (UJT) y Shass.

Se trata del Gobierno más religioso y ultranacionalista de la historia de Israel, que hoy trasladó al Tribunal Supremo su cambio de postura sobre el asentamiento de Homesh, situado en Cisjordania al anunciar que busca cambiar una ley que prohíbe que israelíes residan en el lugar, informó le diario israelí Haaretz.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Homesh fue levantado en tierras privadas palestinas y fue evacuado en un inicio junto a otros tres asentamientos cuando Israel se retiró de la Franja de Gaza en 2005, cuando se aprobó una ley que impedía la entrada al lugar de israelíes sin un permiso especial, lo que no evitó que colonos se hayan asentado en la zona. Las autoridades israelíes habían defendido hasta ahora que los colonos debían retirarse.

Todos los asentamientos israelíes en Cisjordania son considerados ilegales según el Derecho Internacional, si bien las autoridades de Israel diferencian entre aquellos a los que les concedieron permiso y aquellos a los que no.

A raíz de la muerte de Yehuda Dimentman, un estudiante de una escuela religiosa judía a la que el Ejército permitió operar ilegalmente en Homesh, en un ataque ejecutado en diciembre de 2021 cerca del asentamiento, el exministro de Defensa israelí Benjamin Gantz ordenó que no se derribaran las estructuras levantadas en el lugar y el despliegue de militares para garantizar la seguridad.

El lugar fue escenario el año pasado de un repunte de las tensiones a causa de varios ataques perpetrados por colonos contra palestinos residentes en la cercana ciudad de Burqa.

Netanyahu ya adelantó la semana pasada al presentar las principales líneas políticas de su Gobierno que "el pueblo judío tiene derecho exclusivo e incuestionable a todas las áreas en la Tierra de Israel" y que impulsará la expansión de los asentamientos en Cisjordania.

Asimismo, destacó que "el Gobierno promoverá y desarrollará asentamientos en todas las partes de la Tierra de Israel: Galilea, el Neguev, los Altos del Golán, Judea y Samaria -nombre bíblico de Cisjordania-".

Sin ir más lejos, esta madrugada, al menos dos jóvenes palestinos murieron y otros ocho resultaron heridos en una redada del Ejército de Israel en la aldea de Kafr Dan, al noroeste de Jenín, en Cisjordania.

Según el Ministerio de Salud palestino, Mohamed Samer Hoshiyé (21 años) murió tras recibir un disparo en el pecho, mientras que Fuad Mahmud Ahmed Abed, de 17 años, sufrió heridas de bala en el abdomen y un muslo.

La cartera de Salud apuntó que un tercer palestino se encuentra en estado crítico.

En paralelo, el nuevo ministro de Seguridad israelí, Ben Gvir, líder de Otzma Yehudit, indicó que planea realizar una visita a la Explanada de las Mezquitas, lo que podría derivar en un repunte de las tensiones en la zona, especialmente a raíz de las amenazas vertidas en las últimas horas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y Yihad Islámica.

El líder de Otzma Yehudit, quien pidió en varias ocasiones cambiar el status quo en el lugar, que ahora impide a los judíos rezar en la Explanada de las Mezquitas, quiere visitar el lugar, petición que será estudiada hoy mismo por la cúpula de la Policía, informó la agencia de noticias Europa Press.

Al respecto, el ex primer ministro de Israel Yair Lapid reclamó hoy que esa visita de Gvir no se realice porque será tomada como "una provocación deliberada que pondrá vidas en peligro y costará vidas", dijo en su cuenta de Twitter.

En esta línea se expresó el exministro de Defensa Benjamin Gantz, quien tildó de "peligroso" al nuevo Gobierno.

"No quiero ganar la guerra civil que Netanyahu está intentando azuzar. Quiero evitarla. No quiero dar poder a los extremistas, quiero presentar una alternativa", dijo, citado por el diario The Times of Israel.

Actualmente se permite únicamente que los judíos visiten la Explanada de las Mezquitas en horarios predeterminados y que la recorran a través de una ruta fijada, acompañados por policías que deben vigilar que los fieles no recen o que introduzcan banderas israelíes u objetos religioso judíos.

Con información de Télam