Investigan la misteriosa muerte del exbanquero que denunció los nexos entre un funcionario de Trump y Jeffrey Epstein

Un grupo de parlamentarios británicos pidieron avanzar en la investigación del supuesto suicidio de Simon Andriesz, el exbanquero británico que trabajó para Howard Lutnick, secretario de Comercio de Estados Unidos, y que denunció los vínculos de éste con el financista pedófilo Jeffrey Epstein. Los legisladores afirman que la muerte del banquero plantea "cuestiones profundamente preocupantes" sobre "cómo se puede tratar a los denunciantes" cuando se dirigen a la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), la entidad británica que lleva a cargo la investigación contra Lutnick.

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Tras el retorno del republicano Donald Trump a la Casa Blanca, las presiones alrededor del mandatario sobre sus vínculos con Epstein crecieron de tal manera que derivaron en una ley de transparencia publicada en diciembre de 2025, que blanquearon ante el mundo más de tres millones de archivos, fotos y mails del financista muerto con miles de empresarios y miembros de la élite global. Las investigaciones que aparecieron alrededor suyo también florecieron, y una de ellas fue la que Andriesz comandó contra Lutnick, actual titular de Comercio de la administración Trump, y su ex jefe cuando trabajaba en la financiera BCG, empresa que Lutnick dirigió hasta su llegada al gobierno de Estados Unidos en 2025.

Lutnick había declarado, después de la muerte de Epstein, que él había hecho negocios con el financista "hasta 2005", cuando cortó "completamente" su vínculo con él. Incluso llegó a declarar que apenas lo había visto "dos o tres veces" en su vida por meras reuniones de negocios. Incluso tras haber sido vecinos durante años en Nueva York.

Howard Lutnick, secretario de Comercio de Estados Unidos.

La investigación de Andriesz comenzó este mismo año, cuando dentro de los millones de archivos que fueron publicados en diciembre, encontró "una serie de correos electrónicos que no coinciden" con lo que su ex empleador había declarado años atrás. Incluso demostró que Lutnick lo visitó junto con su esposa e hijos en 2012, tres años después de que Epstein cumpliera condena por un delito sexual contra menores, a la propia isla privada en el Caribe donde el pedófilo convicto cometió sus crímenes de abuso.

Los mails sobre negocios que desmienten a Lutnick

De acuerdo a las acusaciones de Andriesz, Epstein y Lutnick compartían inversiones en la financiera Adfin. Según un intercambio de mails en 2018 que fue publicado en los archivos Epstein, los dos hombres aparecieron hablando sobre la empresa en una breve conversación. En ella, Epstein le preguntó a Lutnick: "¿Qué perspectivas crees que tiene Adfin?"; y Lutnick respondió: "Generar ingresos por fin. Este es su año. En los próximos 12 meses necesitan ser económicamente autosuficientes". Ese correo electrónico se envió después de que ambos hombres ya hubieran invertido en Adfin. Cabe destacar que estos correos son trece años después de 2005, cuando Lutnick afirmó haber roto vínculos con el delincuente sexual fallecido.

En una charla con el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE.UU. en mayo, Lutnick negó tener cualquier relación comercial con Epstein o saber que Epstein también tenía inversiones en Adfin. Incluso llegó a decirle a los legisladores que, según recuerda, no se enteró de la participación del financiero hasta que "sus archivos se hicieron públicos" a principios de este año. También calificó de "inexplicable e inquietante" que los documentos relativos a su inversión en Adfin se incluyeran en los archivos de Epstein.

También le preguntaron a Lutnick sobre un correo electrónico de 2013 entre Epstein y el exmiembro del consejo de administración de Adfin, David Mitchell, en el que se mencionaba un intento de reunirse con Lutnick para hablar de Adfin. El secretario de Comercio estadounidense afirmó "desconocer totalmente" sobre esa información.

Los posteos de Andriesz previo a su muerte

El ex banquero británico, semanas antes de morir, había denunciado en sus redes sociales que sufría presiones hacía él y su familia, después de las denuncias contra Lutnick de principios de año. En su última publicación en X, el 9 de agosto, llegó a escribir: "Las consecuencias personales de denunciar irregularidades, y las represalias que, según digo, siguieron, han sido devastadoras para mi familia y para mí".

"Tengo la intención de compartir más pruebas y la historia detrás de lo sucedido", remató, y luego desapareció de sus redes.

Las reacciones a la muerte de Andriesz

Los diputados del Grupo Parlamentario Multipartidista (APPG) señalaron que les resulta "severamente preocupante" la situación alrededor de Andriesz, a la par que instaron a la FCA a convocar a un "tercer actor independiente" para que "evalúe exhaustiva y objetivamente la gestión de los denunciantes". En paralelo, el presidente del APPG, John McDonell, afirmó que la muerte del Sr. Andriesz fue una "tragedia profunda y evitable".

"Es vital que, en esta ocasión, una organización verdaderamente independiente y sin conflictos de interés lleve a cabo el trabajo necesario", afirmó el parlamentario.