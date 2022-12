Internacionales: las declaraciones del año

"He decidido llevar a cabo una operación militar especial. Su objetivo es proteger a las personas que han sido objeto de intimidación y genocidio por parte del régimen de Kiev durante ocho años. Y para ello lucharemos por la desmilitarización y desnazificación de Ucrania".

Vladimir Putin, presidente ruso, al lanzar la invasión a Ucrania

24/02

"Esta vez, si sucede un accidente nuclear, no será causado por un tsunami de la madre naturaleza como en Japón en 2011, sino será resultado de la incapacidad humana".

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino, Rafael Grossi, director de la OIEA tras un incendio en la central nuclear ucraniana de Zaporiyia

07/03

"Necesitamos reparar las heridas que quedaron del estallido social".

Gabriel Boric, presidente de Chile, y un pasaje de su discurso de asunción en La Moneda.

11/03

"Es un día triste para la Corte y para el país (...) La salud y la vida de las mujeres están ahora en peligro".

Joe Biden, presidente de EEUU luego de que la Corte Suprema revocara el fallo Roe vs. Wade que garantizaba el derecho al aborto

24/06

"A ustedes, el público británico: sé que habrá mucha gente que se sentirá aliviada y quizás, bastantes también se sentirán decepcionados. Y quiero que sepan lo triste que estoy por dejar el mejor trabajo del mundo".

Boris Johnson, al anunciar su renuncia como líder del Partido Conservador y primer ministro británico

07/07

"No necesitamos dividir el mundo en amigos y enemigos, distanciarnos y armarnos hasta los dientes: no será la carrera armamentística ni las estrategias de disuasión las que traigan la paz y la seguridad. No hay que preguntarse cómo continuar las guerras, sino cómo detenerlas".

Papa Francisco en Québec, durante su visita a Canadá

27/07

"Aquellos que juegan con fuego acabarán quemándose".

Xi Jinping, presidente chino a Biden sobre el caso Taiwan, considerada por Beijing como territorio propio

28/07

"Se acabaron los 'no se puede', los 'siempre fue así'; hoy empieza la Colombia de lo posible, hoy empieza nuestra segunda oportunidad".

Gustavo Petro, al asumir como primer presidente de izquierda de Colombia

07/08

"Nuestro compromiso es terminar con el hambre otra vez. No podemos aceptar como normal que millones no tengan que comer".

Luiz Inácio Lula da Silva tras ganar en el balotaje a Jair Bolsonaro, al que terminaría derrotando en segunda vuelta para asumir por tercera vez como presidente de Brasil

30/10

"La humanidad tiene una elección: cooperar o morir. O un pacto por la solidaridad climática, o un pacto por el suicidio colectivo".

El secretario general de la ONU, António Guterres, en la COP27 de Sharm el Sheij

07/11

Con información de Télam